صدرِ مملکت نے وزیراعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دیدی

صدر زرداری کی جانب سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل، 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے

ویب ڈیسک December 17, 2025
اسلام آباد:

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔

ایوان صدر سے جاری  پریس ریلیز کے مطابق صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے قانونِ شہادت (ترمیمی) بل، 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹڈ میڈیکل سائنسز بل، 2025 کی بھی توثیق کر دی۔

صدر زرداری  کی جانب سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل، 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔

علاوہ ازیں  صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل، 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیشِ نظر نظرِ ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے۔
