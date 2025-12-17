اسلام آباد پولیس کا تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کیلیے بڑا اقدام

اسلام آباد پولیس نے رپورٹ اسلام آباد ہائیکورٹ میں جمع کروا دی

فیاض محمود December 17, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے اسپیشل برانچ کا اسپیشل انٹیلیجنس وِنگ تشکیل دے دیا گیا۔

اسلام آباد پولیس نے رپورٹ اسلام آباد ہائیکورٹ میں جمع کروا دی جس میں بتایا گیا کہ وفاقی پولیس کا خصوصی یونٹ بھی قائم کر دیا گیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ سادہ لباس میں ملبوس انٹیلیجنس ونگ کے اہلکار تعلیمی اداروں اور ان کے اطراف میں نگرانی کریں گے، ونگ منشیات سے متعلق سرگرمیوں پر انٹیلیجنس جمع کریں گے۔

رپورٹ کے مطابق اہلکار اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ فوری کارروائی کے لیے رابطہ رکھیں گے۔ اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ منشیات کے مقدمات کی تفتیش شواہد کے حصول اور نگرانی کا کام سرانجام دے رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

حنا نیازی کی متنازع ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اُٹھے

 Dec 17, 2025 10:39 AM |
عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

عامر خان کی دستاویزی فلم ‘ستاروں کے ستارے’ کا ٹریلر جاری

 Dec 17, 2025 01:35 AM |
سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

سیف علی خان کا کرینہ کپور کے ساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

 Dec 17, 2025 01:36 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو