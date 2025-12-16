ایڈورڈز کالج پشاور کا وزیر اعلیٰ کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ، گورننر نے عدالت میں درخواست دائر کردی

گورنر خیبرپختونخوا نے شمائل احمد بٹ اور شیراز بٹ کی وساطت سے درخواست دائر کردی

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

تاریخی ایڈورڈز کالج پشاور کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو چیئرمین بنانے کے معاملے پر گورنر خیبرپختونخوا نے پشاور ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی ہے۔ 

گورنر خیبرپختونخوا نے شمائل احمد بٹ اور شیراز بٹ کی وساطت سے درخواست دائر کردی۔ درخواست میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق ایڈورڈ کالج بی او جی چیئرمین کا اختیار گورنر کے پاس ہے۔ 

درخواست میں مزید کہا گیا کہ1974 قانون کے اعلامیہ کے مطابق بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین گورنر ہوگا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے واضح فیصلے موجود ہے۔ 

کابینہ اجلاس میں خیبرپختونخوا ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 1971 کے تحت وزیر اعلیٰ کو چیئرمین بی او جی  مقرر کیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق گورنر کنٹرولنگ اتھارٹی  ہے۔
 
درخواست میں استدعا کی گئی کہ صوبائی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو