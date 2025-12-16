1971 جنگ کی کہانی، میجر ممتاز حسین شاہ (ریٹائرڈ) کی زبانی

جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

1971 کی جنگ میں بھارتی تربیتی یافتہ دہشتگردتنظیم مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بےگناہ پاکستانیوں کابےرحمی سے قتل عام کیا۔

جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔1971 کی جنگ کےغازی پاک فوج کے میجر ممتاز حسین شاہ (ریٹائرڈ) نے جنگ کی آپ بیتی سناتے  ہوئے بتایا کہ میں اکتوبر 1970 سے لے کر اگست 1971 تک سلہٹ سیکٹر میں تعینات رہا۔

جو بھی شخص متحدہ پاکستان کے حق میں تھا، وہ مکتی باہنی کا دشمن تھا، بھارت پورے بر صغیر پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ بھارت نے مکتی باہنیوں کو تربیت دے کر جنگ کے لیے استعمال کیا۔

مکتی باہنی نے مشرقی بنگال میں محب وطن بنگالیوں کا بے رحمی سے خون بہایا۔ بنگالیوں کا زیادہ تر خون نکال کر انہیں موت کے دہانے پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ چٹا گانگ میں مکتی باہنی اور بھارتی فوج نے بہت سے لوگوں کو مارا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

دریائے کرنافولی کے کنارے ایک ہال تھا جو لاشوں سے بھرا ہوا تھا، ہم نے ان لاشوں کو ریکور کیا، مکتی باہنی نے سینکڑوں خواتین کی عصمت دری بھی کی۔

سلہٹ میں ایک تھانہ بھی تھا جو مکتی باہنی کے کنٹرول میں تھا، میری کمپنی کو سلہٹ کےعلاقے کو کلیئر کرنے کا مشن دیا گیا۔

مکتی باہنی نے پاک آرمی کی حمایت کرنے والے لوگوں کو بھی مارا، تمام جرنلسٹ انڈیا گئے کیونکہ انہیں ڈھاکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ بھارت، میڈیا کو جو بھی بریفنگ دے رہا تھا، اسے ہی سچ تسلیم کر لیا گیا۔

محبِ وطن بنگالیوں نے متحدہ پاکستان کیلئے بے مثال قربانیاں دیں اور آج بھی پاکستان کے ساتھ یک دل دو جان کے طور پر محبت کا بھرم نبھا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو