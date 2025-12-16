کالج کی طلبہ کو اغواء کی دھمکیاں دینے والے 2 اوباش ملزمان گرفتار

خواتین حراساں کرنے والے کسی رعائیت کے مستحق نہیں

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

سبزہ زار پولیس نے کالج جانے والی طالبہ کو اغوا کی دھمکیاں دینے والے ملزمان کو گرفتار کیا۔

اعوان ٹاؤن کی رہائشی طالبہ کالج کے لئے نکلی تو اوباش پیچھے لگ گئے، اوباش موٹرسائیکل سوار آوازیں لگاتے رہے اور فون نمبر مانگتے رہے۔

اوباش ملزمان نے طالبہ کے انکار کرنے پر اغواء کی دھمکی دی اور ہاتھ پکڑ لیا، طالبہ کے شور مچانے پر ملزمان نے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی تاہم دونوں گرفتار ہوگئے۔

اوباش ملزمان سعد اور غلام فرید کے خلاف طالبہ کے والد زاہد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ ملزمان سعد اور غلام فرید کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لئے انویسٹی گیشن کے حوالے کر دیا گیا۔

ایس پی اقبال ٹاون ڈاکٹر محمد عمر نے ایس ایچ او سبزہ زار اور پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ خواتین حراساں کرنے والے کسی رعائیت کے مستحق نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو