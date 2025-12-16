گلگت:
گلگت بلتستان پولیس نے 5 اکتوبر 2025 کو امیرِ اہلِ سنت قاضی نثار احمد پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے معاملے میں اہم پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔
انسپکٹر جنرل پولیس گلگت بلتستان کی زیرِ صدارت پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ حملے میں ملوث دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے دورانِ تفتیش اعترافِ جرم کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 11 دہشت گرد شامل تھے، جن میں دو سہولت کار اور نو حملہ آور تھے۔ جوابی کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد موقع پر ہلاک ہوا۔
پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام مفرور ملزمان کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔
آئی جی گلگت بلتستان نے کہا کہ یہ کامیابی پولیس اور تمام سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔