گلگت بلتستان؛ امیر اہل سنت قاضی نثار احمد پر قاتلانہ حملے میں اہم پیش رفت

حملے میں ملوث دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، آئی جی گلگت بلتستان

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
گلگت:

گلگت بلتستان پولیس نے 5 اکتوبر 2025 کو امیرِ اہلِ سنت قاضی نثار احمد پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے معاملے میں اہم پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔

انسپکٹر جنرل پولیس گلگت بلتستان کی زیرِ صدارت پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ حملے میں ملوث دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے دورانِ تفتیش اعترافِ جرم کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 11 دہشت گرد شامل تھے، جن میں دو سہولت کار اور نو حملہ آور تھے۔ جوابی کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد موقع پر ہلاک ہوا۔

پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام مفرور ملزمان کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔

آئی جی گلگت بلتستان نے کہا کہ یہ کامیابی پولیس اور تمام سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو