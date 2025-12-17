عمران خان کی بہنوں  سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج

راولپنڈی:
عمران خان اور ان کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔
اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے معاملے پر راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم راجا اور عالیہ حمزہ کو نامزد کیا گیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ مجموعی طور پر 35 نامزد اور 400 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے، جن میں نعیم پنجوتھا، تابش فاروق، طیبہ راجا، نادیہ خٹک، ہارون، راجا اسد عباس، ظفر گوندل اور شفقت عباس بھی شامل ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 14 ملزمان کو موقع سے گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔
مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دھرنے کے دوران پولیس پر پٹرول بموں سے حملے کیے گئے، تشدد کیا گیا اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر ملوث افراد کی شناخت کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔