1300 آڈیشنز کے بعد ‘دھرندھر’ کی ہیروئن سارہ ارجن کا انتخاب کیسے ہوا؟

December 17, 2025
حال ہی میں ریلیز ہونے والی پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا فلم ’دھرندھر‘ نے محض 10 دن میں بھارتی باکس آفس پر 350 کروڑ روپے سے زائد کمائی کر کے دھوم مچا دی ہے۔

عالمی سطح پر فلم کی مجموعی آمدنی 500 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلم کی اسٹار کاسٹ بھی ناظرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین رنویر سنگھ اور 20 سالہ سارہ ارجن کی جوڑی اور ان کی کیمسٹری کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔

عمر کے فرق پر سوالات کے حوالے سے کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیش چھابڑا نے بتایا کہ پلاٹ کی ضرورت کے مطابق رنویر سنگھ کا کردار حمزہ ایک کم عمر خاتون کو اپنے قابو میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے مرکزی کردار کے لیے 20 سے 21 سال کی اداکارہ کا ہونا ضروری تھا۔ مکیش نے کہا کہ عمر کے فرق سے متعلق مزید وضاحت ‘دھریندر پارٹ 2’ میں سامنے آئے گی۔

فلم کے لیے تقریباً 1,300 لڑکیوں کے آڈیشن لیے گئے، لیکن سارہ ارجن شروع سے نمایاں نظر آئیں۔ ٹیم ایک نیا اور غیر مانوس چہرہ لے کر ناظرین کو چونکانا چاہتی تھی اور ہدایتکار ادیتیا دھر نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کے حق میں تھے، اسی وجہ سے سارہ کو مرکزی کردار کے لیے منتخب کیا گیا۔

مکیش چھابڑا نے سارہ ارجن کی محنت اور لگن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ معصوم چہرے کے پیچھے وہ ایک طاقتور اداکارہ ہیں، پارٹ 2 میں ان کی اداکاری کی اصل صلاحیت سامنے آئے گی، جہاں وہ زیادہ مضبوط کردار میں نظر آئیں گی۔ فلم کا سیکوئل 19 مارچ 2026 کو ریلیز ہوگا۔
