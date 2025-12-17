قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین کمیٹی اغا رفیع اللہ کی سربراہی میں ہوا، کمیٹی میں مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کا معاملہ زیر بحث آیا۔
ڈی جی ایف آئی اے نے بھیک مانگنے کے باعث ہزاروں پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا انکشاف کیا اور کہا کہ اس سال51 ہزار لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، اس سال 24 ہزار افراد سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈی پورٹ کیے، اس سال دوبئی نے 6 ہزار پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈی پورٹ کیا، آزربیجان نے ڈھائی ہزار پاکستانی بھیکاریوں کو ڈی پورٹ کیا۔
انہوں نے کہا کہ لوگ عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ثبوت کے ساتھ آف لوڈ کیا، عمرے کے نام پر لوگوں کے پاس یورپ جانے کے ڈاکومنٹس موجود تھے تب آف لوڈ کیا، اس سال 24 ہزار افراد کمبوڈیا گئے، 12 ہزاد افراد تاحال واپس نہیں آئے، برما میں سیاحتی ویزے پر 4 ہزار افراد گئے، ڈھائی ہزار واپس نہیں آئے۔
ان کا کہنا تھا کہ آف لوڈنگ کی وجہ سے غیر قانونی افراد کو روکنے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی، گزشتہ سالوں میں غیر قانونی جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ملکوں میں تھا۔
انہوں نے کہا کہ اب ہماری پالیسیوں سے پاکستان یورپ میں غیر قانونی طریقہ سے جانے والوں میں ٹاپ فائیو ملکوں سے نکل گیا، گزشتہ برس 8 ہزار افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، اس سال تعداد چار ہزار ہوگئی۔
ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 56 ہزار پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈی پورٹ کیا،دوبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کردیا، ایمی اپلیکیشن جنوری کے وسط میں لانچ کردی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ ایمی ایپلیکیشن میں بیرون ملک جانے والے افراد روانگی سے 24 گھنٹے قبل ایمیگریشن حاصل کرلیں گے، زمبابوے میں ہمارے سفیر نے بتایا کہ ایتھوپیا، زمبیا سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جارہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ایف آئی اے کے کاؤنٹر زیادہ اور عملہ کم ہے، اسلام آباد پولیس کی 30 لیڈی اہلکار کی خدمات لے رہے ہیں، ایک جعلی فٹ بال کلب نے فٹ بال ٹیم کو جاپان بھیجا جس میں ایک لنگڑا شخص بھی جاپان چلا گیا، تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ 2022 میں بھی جعلی کلب جاپان بھیج چکا ہے۔