متنازع ٹوئٹس کیس: ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کیخلاف شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم

جسٹس اعظم خان نے ٹرائل کورٹ کو شہادتیں تین دن میں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ہداہت کر دی۔

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا۔

جسٹس اعظم خان نے ٹرائل کورٹ کو شہادتیں تین دن میں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ہداہت کر دی۔

جسٹس اعظم خان نے کہا کہ میرٹس پر جائے بغیر ٹرائل کورٹ کو شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔

ریاست علی آزاد ایڈووکیٹ  نے مؤقف اپنایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر سمیت ریکارڈ لگانا ہے، وقت دیا جائے، سینئر وکیل فیصل صدیقی کا وکالت نامہ آیا ہے، وہ آئندہ سماعت پر دلائل دینگے۔

جسٹس اعظم خان  نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کا آرڈر کیا ہے،ریاست علی آزاد ایڈووکیٹ  نے مؤقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو سن کر فیصلے کا کہا ہے۔

اسسٹنٹ اٹارنی جنرل  نے کہا کہ عدالت کے سامنے تمام ریکارڈ موجود ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ریاست علی آزاد کا کہنا تھا کہ اِس کے علاوہ بھی تو ٹرائل چل رہے ہیں اُن میں تو اتنی جلدی نہیں دکھائی جا رہی، فیئر ٹرائل ملزمان کا آئینی حق ہے، موقع دیا جائے۔

اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ایک اور تاخیر کی کوشش ہے، ریاست علی آزاد ایڈووکیٹ  نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں ریکارڈ پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟  اگر ٹرائل کی شرم بھی نہیں رکھنی تو پھر تو انہیں اٹھائیں اور یہیں سے گرفتار کر لیں۔

جسٹس اعظم خان نے کہا کہ ٹرائل میں استثنیٰ اسی لیے ہوتا ہے کہ ٹرائل متاثر نہ ہو، ایمان عدالت میں موجود نہیں تھیں تو کیا پلیڈر موجود تھا؟ہادی علی چٹھہ  نے کہا کہ پلیڈر مقرر ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ وکیل بھی عدالت میں موجود نہیں تھا،ریاست علی آزاد نے مؤقف اپنایا کہ ایمان مزاری کی درخواست تھی کہ میں بیمار ہوں، سماعت ملتوی کی جائے۔

عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار  کیا کہ آپ کتنے وقت میں شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کروا لیں گے؟اسسٹنٹ اٹارنی جنرل  نے کہا کہ جو شہادت ریکارڈ ہوئی ہے وہ قانونی ہے،   ریاست علی آزاد نے مؤقف اپنایا کہ میرٹس پر سننا ہے تو ہمیں وقت دیں، فیصل صدیقی دلائل دینگے۔

جسٹس اعظم خان نے کہا کہ  ہم پھر کیس کل کیلئے رکھ رہے ہیں، فیصل صدیقی سے کہیں آ جائیں، ریاست علی آزاد ایڈووکیٹ نے کہا کہ کل کیلئے ممکن نہیں ہو گا، پیر یا منگل کا دن رکھ لیں، ہم میرٹس پر نہیں جا رہے۔

جسٹس اعظم خان نے کہا کہ شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کا آرڈر کر رہے ہیں،عدالت نے کہا کہ دونوں فریقین کی رضامندی سے شہادتیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو