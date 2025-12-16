سڈنی حملہ: عالمی سطح پر بھارتی دہشتگردی سے متعلق الزامات میں اضافہ

بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر اور پاکستان بلکہ کینیڈا، امریکا اور یورپی ممالک میں بھی دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

سڈنی میں پیش آنے والے حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد بھارت پر عالمی سطح پر دہشتگردی کی سرپرستی سے متعلق الزامات ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں۔

مختلف رپورٹس اور میڈیا دعوؤں کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے ریاستی سطح پر دہشتگردی کے مبینہ کردار سے جوڑا جا رہا ہے، جسے پاکستان پہلے ہی متعدد مواقع پر اجاگر کرتا رہا ہے۔

پاکستان کا مؤقف رہا ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر اور پاکستان بلکہ کینیڈا، امریکا اور یورپی ممالک میں بھی دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ سڈنی حملے کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم اور اس کا بیٹا نوید اکرم بھارتی نژاد تھے اور حملے سے قبل فلپائن کا سفر کر چکے تھے۔

فلپائن امیگریشن حکام کے مطابق ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا، جہاں ان کی آخری منزل جنوبی صوبہ ڈاواؤ درج تھی۔ رپورٹس کے مطابق دونوں افراد یکم نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے۔

کچھ بین الاقوامی میڈیا اداروں کے مطابق آسٹریلوی سیکیورٹی ذرائع اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ حملہ آوروں نے جنوبی فلپائن میں عسکری تربیت حاصل کی۔

دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

یاد رہے کہ سڈنی میں ہونے والے اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے، جب کہ واقعے کی تحقیقات مختلف پہلوؤں سے جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

 Dec 16, 2025 03:48 PM |
نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

 Dec 16, 2025 03:41 PM |
اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |

متعلقہ

Express News

برسوں سے ملحد تھا، اب خدا پر یقین آگیا؛ ایلون مسک کا بڑا بیان

Express News

امریکا؛ سالِ نو کی شب 5 مقامات کو اُڑانے کیلیے بم بنانے کی تیاری؛ 5 افراد گرفتار

Express News

بہار کے وزیراعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بیہودہ کوشش؛ ویڈیو وائرل

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم شخص پر لاکھوں ڈالرز انعامات کی بارش

Express News

سڈنی دہشت گردی: آسٹریلوی انٹیلی جنس ایجنسیز کا بھارت سے رابطہ

Express News

ہانگ کانگ میں چین مخالف میڈیا ٹائیکون ملک دشمنی کا مجرم قرار؛ عمر قید ہوسکتی ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو