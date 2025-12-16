آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

آسٹریلوی اداکارہ ریکل کارپانی کو ’این سی آئی ایس: لاس اینجلس‘ میں اپنے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے

December 16, 2025
فوٹو: انٹرنیشنل میڈیا

معروف آسٹریلوی اداکارہ ریکل کارپانی طویل علالت کے بعد 45 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔

فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر جاری کی گئی ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ’ ٹونی اور گیل کارپانی کی جانب سے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہماری خوبصورت بیٹی اور آسٹریلوی اداکارہ ریکل کارپانی، طویل عرصے سے دائمی بیماری کے خلاف جدوجہد کے بعد، اتوار 7 دسمبر کو انتقال کرگئیں‘۔

پوسٹ میں مزید کہا گیا ’ان کی آخری رسومات 19 دسمبر جمعہ کو قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں ادا کی جائیں گی، تمام چاہنے والوں سے اس مشکل وقت میں پرائیوسی کی درخواست کی جاتی ہے‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ریکل کارپانی اداکاری کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی معاملات پر بھی کھل کربات کرتی تھیں، خاص طور پر وہ خواتین کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتی تھیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے فلسطین میں ہونے والے مظالم سمیت مختلف عالمی مسائل پر آواز اٹھاتی رہیں۔

ریکل کارپانی نے آسٹریلوی ٹیلی وژن میں ایک طویل اور کامیاب کیریئر بنایا جب کہ انہیں ’این سی آئی ایس: لاس اینجلس‘ میں اپنے کردار سے شہرت ملی۔ 
 Dec 16, 2025 04:44 PM
