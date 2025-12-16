جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

جویریہ عباسی نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اسکرین پر بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ماں جیسی محافظ ہیں، سوشل میڈیا صارفین

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

ڈراموں میں ماں کا کردار نبھانے والی جویریہ عباسی حقیقی زندگی میں بھی اپنی شفقت کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں۔

حال ہی میں ایک ڈرامے کے سیٹ پر جویریہ عباسی کو اداکارہ ہانیہ عامر کو نظرِ بد سے محفوظ رکھنے کے لیے نظر اتارتے ہوئے دیکھا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو میں جوویریہ عباسی ہانیہ کے لیے دعا کرتی اور دم درود کرتی دکھائی دیں، جس پر مداحوں نے ان کے اس خلوص کو خوب سراہا۔

صارفین کا کہنا ہے کہ جویریہ عباسی نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اسکرین پر بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ماں جیسی محافظ ہیں۔

دوسری جانب ہانیہ عامر اس محبت بھری توجہ پر مسکراتی نظر آئیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

 Dec 16, 2025 04:44 PM |
جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

 Dec 16, 2025 04:32 PM |
کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

 Dec 16, 2025 03:48 PM |

متعلقہ

Express News

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

Express News

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Express News

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

Express News

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

Express News

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

Express News

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو