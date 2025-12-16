زخمی بلی نے ریسکیو اہلکاروں کی دوڑیں لگوا دیں؛ بے زبان کی جان کیسے بچی؟ ویڈیو دیکھیں

اہلکاروں کی بروقت کارروائی کے باعث بلی کو مزید زخمی ہونے یا کسی بڑے نقصان سے بچا لیا گیا

صالح مغل December 16, 2025
لاہور:

پھنسی ہوئی زخمی بلی نے ریسکیو اہل کاروں کی دوڑیں لگوا دیں۔

ترجمان کے مطابق ریسکیو 1122 کی  بروقت کارروائی کے نتیجے میں لوہے کی جالی میں پھنسی بلی کو نئی زندگی مل گئی، جہاں اہل کاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک معصوم بلی کو خطرناک صورتحال سے بحفاظت نکال لیا۔

دلچسپ اور بے زبان جاندار کی زندگی کی اہمیت پر مبنی واقعہ اڈیالہ روڈ کے ایک رہائشی علاقے میں پیش آیا، جہاں گھر کی دیوار پر لگی لوہے کی حفاظتی جالی میں بلی بری طرح پھنس گئی تھی۔

 

علاقہ مکینوں کے مطابق بلی کافی دیر سے دردناک آوازیں نکال رہی تھی، جس پر فوری طور پر ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم کو اطلاع دی گئی، جس پر بغیر کسی تاخیر کے ایمرجنسی گاڑیوں اور تربیت یافتہ عملے کو جائے وقوع کی طرف روانہ کیا گیا۔

ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ بلی لوہے کی جالی میں اس طرح پھنسی ہوئی ہے کہ معمولی غلطی بھی اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اہلکاروں نے انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ خصوصی ریسکیو آلات استعمال کرتے ہوئے لوہے کی جالی کو کاٹا اور بلی کو آہستہ آہستہ آزاد کیا۔

ریسکیو کے بعد معلوم ہوا کہ بلی زخمی حالت میں ہے، جس پر ٹیم نے فوری طور پر اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اہلکاروں کی بروقت کارروائی کے باعث بلی کو مزید زخمی ہونے یا کسی بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔

اس دلچسپ واقعے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ریسکیو 1122 نہ صرف انسانی جانوں بلکہ بے زبان جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے۔ شہریوں نے ریسکیو ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات معاشرے میں ہمدردی، احساس اور ذمہ داری کا خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔

 
