میسی کے جدید پرتعیش طیارے کی قیمت کیا ہے، جان کر حیران رہ جائیں گے

طیارے کی سیڑھیوں پر میسی کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ناموں کے ابتدائی حروف درج ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی کے دورہ بھارت میں بدنظمی اور ہنگامہ آرائی کی خبروں کے ساتھ ان کا پرتعیش جیٹ بھی سب کی توجہ کا محور بنا رہا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹار فٹبالر لیونل میسی کا نجی طیارہ گلف اسٹریم ہے، جو دنیا کے مہنگے اور جدید ترین طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق طیارے کی سیڑھیوں پر میسی کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ناموں کے ابتدائی حروف درج ہیں۔

میسی نے یہ طیارہ 2018 میں 15 ملین ڈالر میں خریدا تھا جس کی دم پر ان کا مشہور جرسی نمبر 10 درج ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میڈیا رپورٹس کے مطابق میسی کے نجی طیارے کے اندر 14 جدید آرام دہ سیٹس، ایک جدید کچن، 2 باتھ رومز اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔

اس طیارے کی خاص بات یہ ہے کہ 51 ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بغیر رکے نیویارک سے ٹوکیو یا لندن سے سنگاپور تک سفر کر سکتا ہے۔

میسی اس سے قبل بھی ایمبرائر لیگیسی 650 کے مالک رہ چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

آسٹریلیا کی معروف اداکارہ انتقال کرگئیں

 Dec 16, 2025 04:44 PM |
جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کو نظر بد سے بچانے کیلیے انڈے سے نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

 Dec 16, 2025 04:32 PM |
کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

 Dec 16, 2025 03:48 PM |

متعلقہ

Express News

فیض حمید کی سزا خوش آئند، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے، شاہد آفریدی

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی ٹیم سے باہر!

Express News

نازیبا حرکات کی شکایت، آسٹریلیا کے کھلاڑی پر غیر معینہ مدت تک پابندی

Express News

بگ بیش میں شاہین آفریدی کی مایوس کُن پرفارمنس، امپائر نے بولنگ سے روک دیا 

Express News

میسی کی سچن ٹنڈولکر سے ملاقات، تحفے میں کیا دیا؟

Express News

کھلاڑی بھی روبوٹ نہیں انسان ہیں، ثانیہ مرزا نے ڈپریشن کی وجہ بتادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو