افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ طالبان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا

رپورٹ کے مطابق امریکا نے 2002 سے 2021 کے دوران افغانستان کی تعمیرِ نو پر تقریباً 145 ارب ڈالر خرچ کیے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

افغانستان کی تعمیرِ نو کے لیے قائم امریکی سرکاری نگران ادارے اسپیشل انسپکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن (SIGAR) نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اربوں ڈالر مالیت کا امریکی اسلحہ اب طالبان سکیورٹی فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا ہے۔

سیگار کی جانب سے جاری کی گئی 137 صفحات پر مشتمل تازہ رپورٹ میں امریکا کے افغانستان میں 20 سالہ مشن کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق امریکا نے 2002 سے 2021 کے دوران افغانستان کی تعمیرِ نو پر تقریباً 145 ارب ڈالر خرچ کیے، جن میں سے بڑی رقم افغان سکیورٹی فورسز کی تربیت اور ایک مستحکم جمہوری نظام کے قیام کے لیے استعمال کی گئی۔

تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کوششیں افغانستان میں دیرپا امن اور مضبوط جمہوری حکومت قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ اس کے برعکس، امریکی افواج کے انخلا کے دوران چھوڑا گیا فوجی سازوسامان طالبان حکومت کو مضبوط بنانے کا سبب بن گیا۔

امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 2021 میں بین الاقوامی افواج کے انخلا کے وقت افغانستان میں تقریباً 7 ارب 10 کروڑ ڈالر مالیت کا فوجی سازوسامان چھوڑا گیا۔ اس میں ہزاروں فوجی گاڑیاں، 4 لاکھ 27 ہزار سے زائد چھوٹے ہتھیار، نائٹ وژن آلات اور 160 سے زیادہ طیارے شامل تھے۔

سیگار کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال امریکی پالیسیوں اور منصوبہ بندی کی سنگین ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، جس کے اثرات اب خطے کی سکیورٹی پر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔

واضح رہے کہ سیگار ایک خودمختار امریکی ادارہ ہے جو 2008 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا مقصد افغانستان میں امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کے استعمال کی نگرانی کرنا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

 Dec 16, 2025 03:48 PM |
نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

 Dec 16, 2025 03:41 PM |
اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |

متعلقہ

Express News

برسوں سے ملحد تھا، اب خدا پر یقین آگیا؛ ایلون مسک کا بڑا بیان

Express News

امریکا؛ سالِ نو کی شب 5 مقامات کو اُڑانے کیلیے بم بنانے کی تیاری؛ 5 افراد گرفتار

Express News

بہار کے وزیراعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بیہودہ کوشش؛ ویڈیو وائرل

Express News

آسٹریلیا؛ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم شخص پر لاکھوں ڈالرز انعامات کی بارش

Express News

سڈنی دہشت گردی: آسٹریلوی انٹیلی جنس ایجنسیز کا بھارت سے رابطہ

Express News

ہانگ کانگ میں چین مخالف میڈیا ٹائیکون ملک دشمنی کا مجرم قرار؛ عمر قید ہوسکتی ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو