آئینی بنچ نے 28 ترک شہریوں کی ملک بدری روکنے کی استدعا مسترد کردی

درخواستگزار 45 سال پہلے تبلیغ کے مقاصد سے پاکستان آئے تھے

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پاکستان میں 28 افراد پر مشتمل ترک نیشنل شہریوں کی ملک بدری میں مہلت سے متعلق درخواست پر حکومتی اقدامات پر عملدرآمد روکنے کی فوری استدعا مسترد کردی۔

جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس عبد المبین لاکھو پر مشتمل آئینی بینچ کے روبرو پاکستان میں 28 افراد پر مشتمل ترک نیشنل شہریوں کی ملک بدری میں مہلت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔

وکیل نے موقف دیا کہ درخواستگزار ترکی کے شہری ہیں مگر رہتے افغان پناہ گزین کیمپ میں تھے۔ عدالت نے وکیل درخواستگزار سے استفسار کیا کہ ترکی سے کب پاکستان آئے تھے؟ وکیل نے جواب دیا کہ درخواستگزار 45 سال پہلے تبلیغ کے مقاصد سے پاکستان آئے تھے۔

جسٹس عبد المبین لاکھو نے ریمارکس دیئے کہ درخواستگزاروں  کے پاس ترک نیشنلٹی ہونے کی کوئی دستاویزات ہیں؟ وکیل نے موقف دیا کہ درخواستگزاروں کے پاس کسی قسم کی دستاویزات نہیں ہیں۔ درخواستگزاروں کو 4 ماہ کی مہلت دی جائے اس دوران دستاویزات بنوا لیں گے۔

جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیئے کہ ایسے معاملے میں عدالت کچھ نہیں کرسکتی، ترک قونصلیٹ یا ایمبسی سے رجوع کرسکتے ہیں۔ عدالت حکومت کو غیر ملکیوں کی ملک بدری سے کیسے روک سکتی ہے؟ درخواستگزار ترک نیشنل ہیں تو افغان پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کیا کررہے تھے؟

عدالت نے ملک بدری سے متعلق حکومتی اقدامات پر عملدرآمد روکنے کی فوری استدعا مسترد کردی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تفصیلی حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

کرن جوہر نے انوشکا اور ویرات کی شادی کے بارے میں 'خفیہ' تفصیلات بتادیں

 Dec 16, 2025 03:48 PM |
نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

نقاب کھینچنے کا واقعہ: راکھی ساونت کا بھارتی وزیراعلیٰ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ

 Dec 16, 2025 03:41 PM |
اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو