انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی کو دھمکیاں دینے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے کالعدم ٹی ایل پی کے پیر ظہیر الحسن شاہ کو ساڑھے پینتیس سال قید کی سزا سنا دی ، مجرم کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر پینتیس سال قید کی سزا سنائی گئی۔
عدالت نے مجرم کو چھ لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم دیا۔
اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔
مجرم کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے 2024 میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
مجرم پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔