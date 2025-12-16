سابق چیف جسٹس کو دھمکی دینے کا کیس: کالعدم ٹی ایل پی کے رہنما کو ساڑھے 35 سال قید کی سزا سنادی گئی

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے مجرم کو چھ لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم دیا۔

محمد ہارون December 16, 2025
انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی کو دھمکیاں دینے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔

عدالت نے کالعدم ٹی ایل پی کے پیر ظہیر الحسن شاہ کو ساڑھے پینتیس سال قید کی سزا سنا دی ، مجرم کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر پینتیس سال قید کی سزا سنائی گئی۔

عدالت نے مجرم کو چھ لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم دیا۔

اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔

مجرم کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے 2024 میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔

مجرم پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔
