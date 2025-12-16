سندھ میں جیلوں کیلیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری

صوبائی کابینہ نے انسپکٹر جنرل (جیلز) کی تجویز پر قومی مفاد اور سیکیورٹی کے پیشِ نظر منظوری دی

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سندھ کابینہ نے جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری دے دی۔

صوبائی کابینہ نے انسپکٹر جنرل (جیلز) کی تجویز پر قومی مفاد اور سیکیورٹی کے پیشِ نظر منظوری دی۔ کابینہ نے نوٹ کیا کہ خریداری کی تفصیلات کا عوامی اعلان جیلوں کی سیکیورٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔

کابینہ کو آگاہی دی گئی کہ مالی سال 26-2025ء کے لیے 200 ملین روپے پہلے ہی وزیراعلیٰ سندھ کی منظوری سے جاری ہو چکے ہیں۔

کابینہ نے سسٹم کی خریداری کے لیے این آر ٹی سی کو ہائر کرنے کی اجازت دی۔

وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے میں جیلوں کی سیکیورٹی اور نظم و ضبط کو ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم سے انتظامی کارکردگی اور سیکیورٹی میں بہتری آئے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو