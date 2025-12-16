کراچی:
سندھ کابینہ نے جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری دے دی۔
صوبائی کابینہ نے انسپکٹر جنرل (جیلز) کی تجویز پر قومی مفاد اور سیکیورٹی کے پیشِ نظر منظوری دی۔ کابینہ نے نوٹ کیا کہ خریداری کی تفصیلات کا عوامی اعلان جیلوں کی سیکیورٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔
کابینہ کو آگاہی دی گئی کہ مالی سال 26-2025ء کے لیے 200 ملین روپے پہلے ہی وزیراعلیٰ سندھ کی منظوری سے جاری ہو چکے ہیں۔
کابینہ نے سسٹم کی خریداری کے لیے این آر ٹی سی کو ہائر کرنے کی اجازت دی۔
وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے میں جیلوں کی سیکیورٹی اور نظم و ضبط کو ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم سے انتظامی کارکردگی اور سیکیورٹی میں بہتری آئے گی۔