نجی ملکی ایئرلائن کا انوکھا کارنامہ، کراچی سے جدہ جانے والے مسافر کا پاسپورٹ ہی پھاڑ ڈالا

پاسپورٹ پھٹ جانے کے سبب بین الاقوامی فلائٹ سے رہ جانے والے مسافر کا شدید احتجاج

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

نجی ملکی ایئر لائن کے بورڈنگ کاؤنٹر اسٹاف نے انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے کراچی سے جدہ جانے والے مسافر کا پاسپورٹ ہی پھاڑ دیا۔

مسافر قدرت اللہ کراچی سے ایئر بلیو کی پرواز پی اے 170 سے جدہ جا رہا تھا۔

ایئربلیو جناح ٹرمینل کے ٹکٹنگ کاؤنٹر اسٹاف نے ٹکٹ کی کنفرمیشن کے وقت ممکنہ طور پر مسافر کا پاسپورٹ پھاڑ دیا اور مسافر قدرت اللہ پاسپورٹ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جدہ روانہ نہ ہو سکا۔

ایئر بلیو کی پرواز پی اے 170 اپنے ہی اسٹاف کی غلطی کی وجہ سے مسافر قدرت اللہ کو چھوڑ کر جدہ روانہ ہوگئی۔ مسافر قدرت اللہ گروپ کے ساتھ کراچی سے سعودی عرب روزگار کے لیے جا رہا تھا۔

جناح ٹرمینل ایئرپورٹ بلیو کے ٹکٹنگ کاؤنٹر کے اسٹاف سے مسافر کا پاسپورٹ غلطی سے پھٹا۔ پاسپورٹ پھٹ جانے کے سبب بین الاقوامی فلائٹ سے رہ جانے والے مسافر قدرت اللہ نے شدید احتجاج کیا۔

ذرائع کے مطابق پھٹے ہوئے پاسپورٹ پر بین الاقوامی سفر نہیں کیا جا سکتا، مسافر قدرت اللہ کو سعودیہ جانے کے لیے نیا پاسپورٹ بنوانا پڑے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو