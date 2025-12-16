پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری بیرسٹر دانیال چوہدری نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے ان کی شادی والے دن گھر کو تالا لگوادیا اور آنے والے مہمانوں کو کہا کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری بیرسٹر دانیال چوہدری نے یہ بات نجی نیوز چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتےہوئے کہی۔
انہوں نے بتایا کہ فیض حمید نے کئی طرح سے انہیں پریشان کیا، میرے گھر کی دیواریں گرائی گئیں، میرا گھر گرایا گیا، میری بہنوں کے شادی ہالز گرائے گئے۔
بیرسٹر دانیال چوہدری نے کہا کہ میری شادی والے ون گھر کو تالا لگادیا گیا، حنیف عباسی بھی اس وقت موجود تھے، زبیر عمر بھی وہاں تھے، مہمان آنا شروع ہوئے تو انہوں نے تالے لگادیے اور کہا کوئی اندر نہیں جا سکتا۔
رہنما مسلم لیگ (ن) نے مزید کہا کہ اس وقت وہاں موجود دوستوں نے لڑ کر دروازے کھلوائے اور کہا کہ مہمانوں کو اندر آنے دیں۔
پروگرام میں موجود سابق گورنر سندھ زبیر عمر نے کہا کہ فیض حمید نے فون کرکے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کیا ہو‘۔