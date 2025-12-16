فیض حمید نے میری شادی والے دن میرے گھر کو تالا لگوادیا، بیرسٹر دانیال

مہمان آنا شروع ہوئے تو سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے تالے لگوادیے اور کہا کوئی اندر نہیں جا سکتا، رہنما مسلم لیگ (ن)

December 16, 2025
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری بیرسٹر دانیال چوہدری نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے ان کی شادی والے دن گھر کو تالا لگوادیا اور آنے والے مہمانوں کو کہا کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔

پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری بیرسٹر دانیال چوہدری نے یہ بات نجی نیوز چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتےہوئے کہی۔

انہوں نے بتایا کہ فیض حمید نے کئی طرح سے انہیں پریشان کیا، میرے گھر کی دیواریں گرائی گئیں، میرا گھر گرایا گیا، میری بہنوں کے شادی ہالز گرائے گئے۔

بیرسٹر دانیال چوہدری نے کہا کہ میری شادی والے ون گھر کو تالا لگادیا گیا، حنیف عباسی بھی اس وقت موجود تھے، زبیر عمر بھی وہاں تھے، مہمان آنا شروع ہوئے تو انہوں نے تالے لگادیے اور کہا کوئی اندر نہیں جا سکتا۔

رہنما مسلم لیگ (ن) نے مزید کہا کہ اس وقت وہاں موجود دوستوں نے لڑ کر دروازے کھلوائے اور کہا کہ مہمانوں کو اندر آنے دیں۔

پروگرام میں موجود سابق گورنر سندھ زبیر عمر نے کہا کہ فیض حمید نے فون کرکے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کیا ہو‘۔

 

 

 
