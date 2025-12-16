آسٹریلوی وزیراعظم کی سڈنی حملے کے زخمی مسلمان ہیرو کیلئے اسپتال آمد، بہادری پر خراج تحسین پیش کیا

احمد نے اس دوران کئی گولیاں اپنی شانے میں لگنے کے بعد بھی جرأت کا مظاہرہ کیا

ویب ڈیسک December 16, 2025
سڈنی: آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے سڈنی بونڈی بیچ کے دہشتگرد حملے کے ہیرو احمد ال احمد کا دورہ کیا اور ان کی بہادری کو سراہا۔ احمد نے حملہ آور سے بندوق چھین کر متعدد افراد کی جانیں بچائیں۔

وزیر اعظم نے اسپتال میں احمد سے ملاقات کے بعد کہا کہ "یہ وقت میں جہاں ہم نے شرارت دیکھی، وہ انسانیت کی طاقت کی بہترین مثال ہیں۔ ہم ایک بہادر ملک ہیں، اور احمد ال احمد ہمارے ملک کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔"

احمد نے اس دوران کئی گولیاں اپنی شانے میں لگنے کے بعد بھی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ احمد کا مزید آپریشن بدھ کو ہوگا۔

احمد تقریباً 10 سال پہلے شام سے آسٹریلیا آئے تھے اور ان کی بہادری کے حوالے سے دنیا بھر سے سراہنا موصول ہوا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریف شامل ہے۔

آن لائن فنڈریز میں احمد کے علاج کے لیے 1.9 ملین آسٹریلین ڈالر سے زائد جمع ہو چکے ہیں۔
