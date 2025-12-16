موزمبیق کے صدر اور اطالوی وزیراعظم کی ملاقات؛’قد‘ موضوعِ بحث؛ حیران کن ویڈیو

اطالوی وزیراعظم بھی موزمبیق کے صدر کا قد دیکھ کر حیران رہ گئیں

ویب ڈیسک December 16, 2025
موزمبیق کے صدر اور اطالوی وزیراعظم کی ملاقات پر دونوں کے قد کے درمیان کا فرق حاوی رہا

موزمبیق اور اٹلی کے سربراہان مملکت کی ملاقات میں سیاسی اور سماجی امور تو بہت پیچھے رہ گئے لیکن دونوں کے قد کے درمیان فرق خبروں کی سرخی بن گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اٹلی کے شہر روم میں ہونے والی اس ملاقات کا چرچا اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔

اٹلی کی وزیرِاعظم جارجیا میلونی نے اسٹیج پر موزمبیق کے صدر ڈینیئل چاپو سے ہاتھ ملایا تو ان کے دراز قد کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔

48 سالہ صدر ڈینیئل چاپو کا قد تقریباً 2.04 میٹر یعنی 6 فٹ اور 8 انچ ہے جبکہ اٹلی کی وزیرِاعظم کا قد 1.58 میٹر یعنی لگ بھگ 5 فٹ 2 انچ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب دونوں تصاویر بنوانے ساتھ کھڑے ہوئے تو منظر کچھ ایسا بنا کہ کیمرے بھی الجھن میں پڑ گئے۔

کوئی فوٹوگرافر جھک کر تصویریں لیتا نظر آیا تو کوئی زمین کے قریب بیٹھ کر زاویہ بنانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا۔

یہ مناظر جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو مزاحیہ میمز، کیپشنز اور دلچسپ تبصروں کا سیلاب امڈ آیا اور ان سب میں ایجنڈا کہیں پیچھے رہ گیا۔

کچھ تصاویر میں جارجیا میلونی کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ کے ملے جلے تاثرات بھی دیکھے گئے جنھیں صارفین نے اپنے انداز میں تعبیر کرتے ہوئے مزید دلچسپ بنا دیا۔

یوں ایک سنجیدہ سفارتی ملاقات غیر ارادی طور پر انٹرنیٹ کی تفریحی گفتگو کا حصہ بن گئی۔

 
