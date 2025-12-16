بھارت میں شعیب ملک کا مجسمہ؟ سوشل میڈیا پر دلچسپ بحث چھڑ گئی

مجسمہ دیکھ کر شائقین کی بڑی تعداد کو پاکستانی کرکٹر شعیب ملک یاد آگئے

ویب ڈیسک December 16, 2025
بھارت میں فٹبال کے عالمی سپر اسٹار لیونل میسی کے اعزاز میں نصب کیا گیا ایک دیوہیکل مجسمہ سوشل میڈیا پر تعریف کے بجائے مزاحیہ بحث کا مرکز بن گیا ہے۔

مجسمہ دیکھ کر شائقین کی بڑی تعداد کو میسی کم اور پاکستانی کرکٹر شعیب ملک زیادہ یاد آگئے۔

کلکتہ میں میسی کے بھارت کے GOAT ٹور کے موقع پر 70 فٹ بلند (21 میٹر) لوہے کا مجسمہ نصب کیا گیا، جس میں میسی کو ورلڈ کپ ٹرافی تھامے دکھایا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ فٹبال لیجنڈ کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر جیسے ہی اس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئیں، صارفین نے فنکارانہ محنت کے بجائے اس کی مشابہت پر توجہ مرکوز کرلی۔

سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ مجسمے کے چہرے کے خدوخال، داڑھی اور مجموعی انداز میسی سے زیادہ شعیب ملک سے ملتے جلتے ہیں۔ کئی صارفین نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ ’’یہ میسی کا مجسمہ ہے یا شعیب ملک کا فٹبال ورژن؟‘‘ جبکہ کچھ نے اسے ’’میسی پلس شعیب ملک کولیبریشن‘‘ قرار دے دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دلچسپ تبصرے یہیں نہیں رکے، کچھ صارفین نے کہا کہ اگر نام نہ بتایا جاتا تو وہ اسے پاکستانی کرکٹ اسٹار سمجھ بیٹھتے، جبکہ چند نے مذاق میں تجویز دی کہ اب شعیب ملک کو خود آ کر اس مجسمے کے ساتھ تصویر بنوانی چاہیے۔

دوسری جانب، میسی کے مداحوں کا کہنا ہے کہ مجسمہ بنانے کا مقصد نیت اور جذبہ ہوتا ہے، چہرے کی سو فیصد مشابہت ممکن نہیں۔ ان کے مطابق یہ مجسمہ بھارت میں فٹبال کے بڑھتے ہوئے جنون اور میسی کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔

بہرحال، یہ مجسمہ میسی سے زیادہ میم میٹریل بن چکا ہے اور سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے کہ یہ فٹبال کے GOAT کی یادگار ہے یا غیر ارادی طور پر کرکٹ اور فٹبال کا دلچسپ ملاپ۔ ایک بات طے ہے کہ اس مجسمے نے کلکتہ سے کہیں زیادہ انٹرنیٹ پر گول کر دیا ہے۔

 
