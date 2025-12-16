جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری

لاہور ہائیکورٹ کی اس نوعیت کی دیگر درخواستوں کو یکجا کرنے ہدایت

December 16, 2025
لاہور:

لاہور ہائیکورٹ نے جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کردیے۔

جسٹس سلطان تنویر سلطان احمد نے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی درخواست پر سماعت کی، عدالت نے اس نوعیت کی دیگر درخواستوں کو یکجا کرنے ہدایت کردی۔

درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2017 میں ترمیم کر دی گئی ہے جس کے بعد بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں ہر کرائے جا رہے ہیں۔

درخواست میں کہا گیا کہ حکومت کے اس ایکٹ سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا حکم دیا جائے۔

عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے بعد درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کردی۔
