وزیراعلیٰ کے پی کا شہید فورسز کے ورثاء کیلیے مالی امداد بڑھانے کا اعلان

وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں خیبر پختونخوا سے فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات ہوئی

ویب ڈیسک December 16, 2025
فوٹو فائل
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا۔

وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں خیبر پختونخوا سے فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہلخانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔

وزیر اعلیٰ نے شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ روپے مزید اضافے کا اعلان کیا جبکہ جنگ میں خیبر پختونخوا سے زخمی اہلکار کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا بھی اعلان کیا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں، حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے، شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی موت ہے۔

وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، خیبر پختونخوا حکومت انکے ورثاء کا بھرپور خیال رکھے گی۔
