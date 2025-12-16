کراچی:
سندھ کابینہ نے سال 26-2025ء کے لیے گندم ریلیز پالیسی میں نظرِ ثانی کی منظوری دے دی۔
ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ اجلاس میں گندم کی اجرا قیمت میں نظرِ ثانی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔
کابینہ نے 100 کلوگرام فی بوری گندم کی اجرا قیمت 8ہزار روپے مقرر کی تھی جبکہ پہلے ساڑھے 9ہزار روپے تھی۔
ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ کا فیصلہ مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بروقت ریلیز سے گندم کے معیار کو برقرار رکھنے اور ذخیرہ کرنے کی جگہ خالی کرنے میں مدد ملے گی۔
سندھ کابینہ کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے آٹے کی مناسب قیمتیں یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔
صوبائی کابینہ نے گندم کی قیمتوں کی کڑی نگرانی کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی، ذیلی کمیٹی ضرورت پڑنے پر اجرا قیمت میں رد و بدل کی سفارشات پیش کرے گی۔