سندھ کابینہ نے گندم ریلیز پالیسی میں نظرثانی کی منظوری دے دی، قیمت بھی کم ہوگئی

سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی، وزیراعلیٰ سندھ

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سندھ کابینہ نے سال 26-2025ء کے لیے گندم ریلیز پالیسی میں نظرِ ثانی کی منظوری دے دی۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ اجلاس میں گندم کی اجرا قیمت میں نظرِ ثانی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔

کابینہ نے 100 کلوگرام فی بوری گندم کی اجرا قیمت 8ہزار روپے مقرر کی تھی جبکہ پہلے ساڑھے 9ہزار روپے تھی۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ کا فیصلہ مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بروقت ریلیز سے گندم کے معیار کو برقرار رکھنے اور ذخیرہ کرنے کی جگہ خالی کرنے میں مدد ملے گی۔

سندھ کابینہ کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے آٹے کی مناسب قیمتیں یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔

صوبائی کابینہ نے گندم کی قیمتوں کی کڑی نگرانی کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی، ذیلی کمیٹی ضرورت پڑنے پر اجرا قیمت میں رد و بدل کی سفارشات پیش کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو