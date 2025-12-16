عدالت نے سی ٹی او کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی

عدالت نے سی ٹی او کیخلاف توہین عدالت کی درخواست سرکاری وکیل کے بیان کی روشنی میں نمٹا دی۔
تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ اسسٹنٹ ایڈووکیٹ چنرل پنجاب وقاص عمر سیال نے بتایا کہ سی ٹی او نے ایک سرکلر کے ذریعے سیٹ بیلٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے چالان کرنے سے روک رکھا ہے۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سید اے ایس شاہ کے سی ٹی او کے خلاف توہین کی درخواست پر سماعت کی۔
چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو پابند کرے کہ وہ گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ لگائیں
سرکاری وکیل چیف کا کہنا تھا کہ چالان کرنے والے وارڈن زکریا کی سی ٹی او نے سرزنش کی ہے۔ درخواست گزار کی گاڑی میں پہلے سے سیٹ بیلٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے بار بار جرمانوں کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔
عدالت نے سیٹ بیلٹ کی آڑ میں جرمانے کرنے سے روک دیا تھا۔ سی ٹی او نے بھی درخواست گزار کی گاڑی کا چالان نہ کرنے کا سرکلر جاری کر رکھا ہے۔
عدالت کے حکم اور سی ٹی او کے سرکلر کے برعکس چالان کر دیا گیا ہے۔ عدالت سی ٹی او کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائے۔