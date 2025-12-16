بانی پی ٹی آئی اے کے بھانجے کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت

وفاقی حکومت کی جانب سے لاء افسر پیش نہ ہوئے

ویب ڈیسک December 16, 2025
بانی پی ٹی آئی اے کے بھانجے حسان  خان نیازی کی ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جس میں لاہور ہائیکورٹ نے  وفاقی حکومت کے لاء افسر سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کرلیا ہے۔

سماعت غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کردی گئی ہے۔ جسٹس شہرام سرور چوہدری کی  سربراہی میں دو رکنی بینچ  نے  کیس کی سماعت کی۔

حسان نیازی کی جانب سے فیصل صدیقی سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے۔ حسان خان نیازی کے والد حفیظ اللہ خان نیازی پیش ہوئے۔

پنجاب حکومت کی جانب سے اسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل  فرخ عرفان خان لودھی پیش ہوئے جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے لاء افسر پیش نہ ہوئے۔
