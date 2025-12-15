’’سپر فلو‘‘ کیا ہے؟ بچاؤ کےلیے کیا کیا جائے؟

سردیوں کی شروعات کے ساتھ ہی فلو نے غیرمعمولی رفتار پکڑ لی ہے

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

برطانیہ میں سردیوں کی شروعات کے ساتھ ہی فلو نے غیرمعمولی رفتار پکڑ لی ہے، جس کے باعث نیشنل ہیلتھ سروس شدید دباؤ میں آگئی ہے۔ فلو کے کیسز میں معمول سے زیادہ اضافے کو بعض حلقے ’سپر فلو‘ کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ ماہرین کے مطابق یہ کوئی نیا وائرس یا سائنسی اصطلاح نہیں بلکہ فلو کی ایک سخت لہر ہے جس نے اس بار جلد دستک دے دی ہے۔

برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق این ایچ ایس کی نیشنل میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر میگھنا پنڈت کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس اور ایمبولینسز پر ریکارڈ دباؤ، ساتھ ہی ریذیڈنٹ ڈاکٹروں کی ممکنہ ہڑتال، اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ ان کے مطابق سردیوں کے آغاز ہی میں فلو کی یہ لہر این ایچ ایس کےلیے سال کے مشکل ترین دن لے آئی ہے۔

 

کیا سپر فلو کوئی نئی بیماری ہے؟

طبی ماہرین واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ ’سپر فلو‘ کی اصطلاح میڈیا میں گردش کررہی ہے، مگر فلو کی شدت اور پھیلاؤ اب بھی فلو سیزن کی معمول کی حدود میں ہے۔ درحقیقت انفلوئنزا وائرس اپنی ساخت بدلتا رہتا ہے تاکہ مدافعتی نظام سے بچ سکے، اسی لیے فلو ویکسین کو ہر سال اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ بعض برسوں میں وائرس زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے اور تقریباً ہر چار سے پانچ سال بعد اس میں بڑی تبدیلی دیکھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شدید فلو کی لہر سامنے آتی ہے۔

اس برس فلو کی غالب قسم انفلوئنزا اے (H3N2) بتائی جا رہی ہے، جو 1968 سے موجود ہے اور اب تک اس میں درجنوں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسی لیے ہر چند برس بعد فلو کی ایسی لہر سامنے آنا کوئی غیرمعمولی بات نہیں۔

 

کون زیادہ متاثر ہوتا ہے؟

کم عمر افراد میں فلو کے زیادہ کیسز سامنے آنے کی ایک بڑی وجہ اسکولوں میں قریبی میل جول ہے، جہاں وائرس آسانی سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور نوجوانوں کا مدافعتی نظام فلو وائرس سے کم واقف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بالغ افراد میں مجموعی طور پر انفیکشن کا امکان کم رہتا ہے، تاہم 64 برس سے زائد عمر کے افراد میں پہلے سے موجود بیماریوں اور بڑھتی عمر کے باعث شدید فلو کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عمر کے ساتھ مدافعتی نظام کی کمزوری کو طبی زبان میں ’امیونوسینیسنس‘ کہا جاتا ہے، جبکہ نوزائیدہ بچے بھی اسی وجہ سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔

 

ویکسین نہایت ضروری ہے

ماہرین صحت بزرگ افراد کے لیے فلو ویکسین کو خاص طور پر اہم قرار دیتے ہیں۔ تازہ اعدادوشمار کے مطابق ویکسین بزرگوں میں فلو کے باعث اسپتال میں داخلے کے خطرے کو تقریباً 30 سے 40 فیصد تک کم کر دیتی ہے۔ اگرچہ یہ شرح بعض دیگر ویکسینز کے مقابلے میں کم ہے، مگر فلو کے حوالے سے گزشتہ برسوں جیسی ہی مؤثر سمجھی جاتی ہے۔

 

ویکسین کی افادیت

ویکسین کی افادیت عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ رواں سیزن میں ویکسین بچوں میں شدید فلو کے خلاف مضبوط تحفظ فراہم کر رہی ہے، جہاں اسپتال جانے کے امکانات 70 سے 75 فیصد تک کم ہو جاتے ہیں، جبکہ بالغوں میں یہ کمی 30 سے 40 فیصد کے قریب ہے۔ بچوں کو ناک کے ذریعے اسپرے دیا جاتا ہے، جو ان میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، جبکہ بالغ افراد کو انجیکشن لگایا جاتا ہے۔

 

احتیاطی تدابیر

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فلو کی علامات ظاہر ہوں تو بہتر ہے کہ گھر پر رہ کر آرام کیا جائے اور دوسروں کو وائرس سے بچانے کے لیے احتیاط برتی جائے۔ فلو اگرچہ نہایت ناخوشگوار بیماری ہے، مگر اوسطاً ہر شخص کو تقریباً ہر پانچ برس میں ایک بار اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر افراد بغیر کسی خاص علاج کے خود ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، کیا خاص تحفہ لائے ہیں؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، کیا خاص تحفہ لائے ہیں؟

 Dec 15, 2025 07:50 PM |
ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

 Dec 15, 2025 06:31 PM |
رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |

متعلقہ

Express News

سردیوں میں ہونٹ پھٹنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟

Express News

انتہائی گرمی میں رہنے والے بچوں سے متعلق تشویشناک انکشاف!

Express News

خیبرپختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز

Express News

سال 2025 کی آخری ملک گیر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

Express News

پلاسٹک سے نکلنے والے کیمیکل بچوں پر کیا منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟

Express News

سردی کے موسم میں گلے کی خراش دور کرنے کے مفید گھریلو ٹوٹکے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو