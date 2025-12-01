کراچی:
سائوتھ پولیس نے تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بزرگ بیٹے کے گھر سے ڈکیتی کرنے میں ملوث ایک زخمی ملزم سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان میں خاتون ملزمہ بھی شامل ہے۔
تھانہ گذری کی حدود ڈیفنس فیز 4 کمرشل اسٹریٹ مکان نمبر 70 میں 10 دسمبر کو مسلح ڈاکوؤں نے 82 سالہ طارق یوسفی اور ان کی معذور اہلیہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
ملزمان عمر رسیدہ میاں بیوی کے ہاتھ اور منہ باندھ کر کمروں میں بند کر کے 15 تولے سونا، 30 ہزار درہم ،90 ہزار پاکستانی روپے،کپڑے ،جوتے ، موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔
پولیس کے مطابق پولیس نے واقعہ میں ملوث ایک زخمی ملزم ارشد منور مسیح اور خاتون سمیت اس کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔گرفتار دیگر ملزمان میں شریفہ بیگم مسیح، شفیع بنگالی، شہریار بنگالی اور گلزار مسیح شامل ہیں جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔