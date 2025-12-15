صادق آباد کے علاقے مرید شاخ انٹرچینج ایم فائیو پر مسلح ڈاکوؤں نے مسافر بس پر حملہ کیا اور 25 افراد کو اغوا کر کے لے گئے جبکہ فائرنگ سے متعدد زخمی بھی ہوئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابقکوئٹہ جانے والی مسافر بس کو گڈو کشمور لنک روڈ ایم فائیو پر پر مسلح افراد نے مسافر کوچ پر اندھا دھند فائرنگ کی اور گاڑی رکنے کے بعد مسافروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔
بس رکنے کے بعد ڈاکو 25 مسافروں کو اغوا کر کے لے گئے جبکہ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور ڈاکوؤں کا تعاقب جبکہ سرچ آپریشن بھی شروع کردیا۔
ڈھرکی پولیس کا کہنا ہے کہ مسافروں کے اغوا کی حتمی تعداد کے بارے میں فوری کچھ نہیں بتاسکتے۔ عینی شاہد مسافر کے مطابق ڈاکو مسافروں کو گنے کی فصل میں اغوا کر کے لے کر گئے ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں نے مسافر کوچ اور دیگر گاڑیوں میں موجود درجنوں مسافروں کو لوٹ مار کی اور فائرنگ بھی کرتے رہے، بیشتر مسافر خوف کے عالم میں کماد کی فصل میں چھپ کر جان بچائی۔
سندھ پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ علاقے میں سرچ آپریشن مزید تیز کر دیا گیا، تھانہ ماچھکہ کی پولیس نفری اور موٹر وے پولیس کو بھی جائے وقوعہ پر روانہ کردیا گیا ہے۔