کھیلنے کیلیے آنے والی 9 سالہ بچی کے ساتھ ہمسایے  کی زیادتی، ملزم گرفتار

ملزم کسی کو بتانے کی صورت میں بچی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا، پولیس

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
لاہور:

صوبائی دارالحکومت کے علاقے اچھرہ میں 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے درندہ صفت ملزم بچی کے  ہمسایے کو گرفتار کرلیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق ایس ایچ او اچھرہ الیاس سندھو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فاضلیہ کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ٹریس کر کے حراست میں لیا، جس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز  کردیا گیا ہے۔

متاثرہ بچی ہمسایے کے گھر کھیلنے کے لیے گئی تھی، جہاں ملزم نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد ملزم بچی کو دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ بعد ازاں والد حسنین کے دریافت کرنے پر متاثرہ بچی نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا، جس پر فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیا گیا۔

ترجمان کے مطابق درخواست موصول ہونے کے بعد ایس پی ماڈل ٹاؤن نے واقعے کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اے ایس پی گلبرگ کو خصوصی ٹاسک سونپا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے بتایا کہ ملزم فاروق کے خلاف مقدمہ درج کر کے کیس کو جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ تفتیش شفاف اور قانون کے مطابق مکمل کی جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیس کی تفتیش میرٹ پر جاری رکھتے ہوئے متاثرہ بچی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو