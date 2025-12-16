لاہور:
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے 720 محنت کش خاندانوں کو ماہانہ کرائے، بے دخلی کی اذیت سے نکال دیا۔
پنجاب کی ماں جیسی ریاست نے 720 محنت کش خاندانوں کو انکے اپنے گھروں میں بسانے کا بندوبست کر دیا۔ صوبائی حکومت نے ’’جس کی محنت، اُسی کی چھت - - - جس کی جدوجہد، اسی کا حق‘‘ کا عنوان دیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے بے گھر صنعتی ورکرز کے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ انہوں نے بٹن دبا کر قرعہ اندای کے پراسیس کا آغاز کیا اور کامیاب صنعتی ورکرز کو مبارکباد دی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے حکم پر 720 صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے۔
بیوگان اور خصوصی افراد کے لیے بھی قرعہ اندازی کا انتظار ختم ہوگیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے بیوگان اور اسپیشل افراد کو قرعہ اندازی سے الگ کر کے اپلائی کرنے کو فلیٹ دینے کا حکم دے دیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ انہوں نے شیخوپورہ میں قائدا عظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کی تین ماہ میں تکمیل کی ہدایت کر دی۔
اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی اور تحفظ کے لئے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے انہیں گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم دے دیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو خود فون کرکے مبارکباد دی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ندیم طاہر سے گفتگو میں کہا کہ ’’اپنی امی ابو کو ساتھ رکھنا، ان کی دعاؤں سے آپ کو فلیٹ ملا۔‘‘
صوبائی وزیر محنت منشاء اللہ بٹ نے صنعتی ورکرز کے فلیٹس کے پراجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صنعتی ورکرز کے لیے مفت فلیٹ، پلاٹ اور بیچلر ہاسٹل محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔ ورکر ویلفیئر کمپلیکس، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ فیز ون کے لیے 5897 ورکرز اہل قرار پائے۔
قرعہ اندازی میں کامیاب قصور کے صنعتی ورکرز کو 480 فلیٹس جبکہ 240 فلیٹس لاہور کے ورکرز کے لیے مخصوص کیے گئے۔ دوران ملازمت جاں بحق ہونے والے ورکرز کے بیوگان کو تین فیصد اور اسپیشل ورکرز کو دو فیصد کوٹہ ملے گا۔
سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے فلیٹ پراجیکٹ کی مجموعی لاگت تین ارب 40 کروڑ روپے ہے اور صنعتی ورکرز کے لیے بنائے گئے ہر شاندار فلیٹ کی لاگت 36 لاکھ روپے سے زائد ہے۔
سندر فیز ٹو کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور وار برٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹس صنعتی ورکرز کو دیے جائیں گے۔
جھنگ میں کمالیہ میں بننے والی لیبر کالونیز میں 2000 صنعتی کارکنوں کو تین تین مرلے کے مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ جھنگ میں 1300 اور کمالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفرا اسٹرکچر ڈویلپمنٹ کے بعد پلاٹ ملیں گے۔