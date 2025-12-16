بلوچستان میں بھارتی سازش بے نقاب، سوشل میڈیا پر RAW کا خفیہ کھیل سامنے آگیا

تکنیکی شواہد کے مطابق یہ اکاؤنٹ بھارت سے تھائی لینڈ کے وی پی این کے ذریعے چلایا جا رہا ہے

December 16, 2025
بلوچستان میں غیر مقامی افراد کو قتل کرنے کے زیادہ تر واقعات میں کچھ لسانی تنظیمیں ملوث رہی ہیں۔ فوٹو: فائل

بھارتی خفیہ ایجنسی را  کی جانب سے بلوچستان میں مبینہ طور پر شرانگیزی اور منظم پروپیگنڈا مہم کا ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان مخالف مواد پھیلانے والا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ، جو خود کو ’’پیج 3 نیوز تھائی‘‘ کے نام سے ظاہر کرتا ہے، دراصل بھارت سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔

تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جعلی شناخت کے ذریعے میر یار بلوچ کے نام سے متعدد بار پیغامات اور بیانات جاری کرتا رہا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے من گھڑت دعوے، تاریخی حقائق میں تحریف اور بلوچستان سے متعلق بھارتی بیانیے کی تشہیر کی جاتی رہی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے بلوچ شناخت کو مبینہ طور پر دہشت گردی اور انتشار کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں بین الاقوامی سامعین کے لیے اسی اکاؤنٹ سے ایک طویل پیغام جاری کیا گیا، جسے بھارتی ایجنڈے پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے۔

تکنیکی شواہد کے مطابق یہ اکاؤنٹ بھارت سے تھائی لینڈ کے وی پی این کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس طرح کی آن لائن سرگرمیاں پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم اور بلوچستان میں بدامنی سے متعلق بھارتی کردار کو مزید نمایاں کرتی ہیں۔
