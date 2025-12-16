اسلام آباد: پنشن فنڈ میں کروڑوں کا فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم طلحہ رسول نے اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن کے پنشن فنڈ میں 4 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد کا غبن کیا

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن مینجمنٹ کے پنشن فنڈ میں کروڑوں روپے فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم طلحہ رسول کو گرفتار کرلیا۔

ملزم طلحہ رسول نے 4 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد کے پنشن فنڈز میں خورد برد کی، میگا کرپشن کیس میں ملوث ملزم طلحہ رسول کو ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔

ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے اسٹیٹ انجنئرنگ کارپوریشن مینجمنٹ پنشن فنڈ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا تھا، ملزم کی ضمانت اسپیشل جج سینٹرل-II اسلام آباد نے دوران سماعت خارج کی۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے دیگر نامزد ملزمان کے ساتھ مل کر نجی بینک کی بلیو ایریا برانچ سے جعلی بینک چیکس/دستخط کے ذریعے کروڑوں روپے کی خرد برد کی، ملزم کو گرفتار کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، دیگر شریک ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو