لاہور میں 5 افراد کی 2 سگی بہنوں سے اجتماعی جنسی زیادتی، مقدمہ کی تفتیش سی سی ڈی کے سپرد

لڑکیوں کی والدہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا

ویب ڈیسک December 15, 2025
لاہورمیں سندر کے علاقے  میں پانچ افراد  نے 2 سگی بہنوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جب کہ مقدمہ کی تفتیش سی سی پی او لاہور نے سی سی ڈی چوہنگ کو دے دی۔

ایڈیشنل آئی جی سہیل سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ کی درخواست پر تفتیش چوہنگ سی سی ڈی کے حوالے کی گئی، سی سی ڈی چوہنگ اب اس مقدمے کی تفتیش کرے گی۔

سندر میں 2 سگی بہنوں کیساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ دو روز پہلے پیش آیا تھا،  لڑکیوں کی والدہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا-

پولیس نے کہا کہ ملزمان  میں قاسم، عمیر جٹ، علی اکبر وٹو، ضیاء الرحمن اور احمد رضا شامل تھے،  پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
