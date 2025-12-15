گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں سام سنگ گلیکسی اے 56 نے شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا سے ٹاپ پوزیشن چھین لی۔
مقبول اسمارٹ فونز کی جاری ہونے والی تازہ ترین فہرست درج ذیل ہے:
فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا دوسرے اور ایپل آئی فون 17 پرو میکس تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا چوتھے، ون پلس 15 فائیو جی پانچویں، سام سنگ گلیکسی اے 17 چھٹے، شیاؤمی 17 پرو میکس پرو ساتویں پوزیشن پر ہیں۔
آٹھویں پوزیشن پر سام سنگ گلیکسی زیڈ ٹرائی فولڈ ، ویوو ایکس 300 پرو نویں اور شیاؤمی پوکو ایکس 7 پرو دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔