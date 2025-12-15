گزشتہ ہفتے کا ٹاپ اسمارٹ فون کونسا رہا؟

مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں سام سنگ گلیکسی اے 56 نے شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا سے ٹاپ پوزیشن چھین لی

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں سام سنگ گلیکسی اے 56 نے شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا سے ٹاپ پوزیشن چھین لی۔

مقبول اسمارٹ فونز کی جاری ہونے والی تازہ ترین فہرست درج ذیل ہے:

فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا دوسرے اور ایپل آئی فون 17 پرو میکس تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا چوتھے، ون پلس 15 فائیو جی پانچویں، سام سنگ گلیکسی اے 17 چھٹے، شیاؤمی 17 پرو میکس پرو ساتویں پوزیشن پر ہیں۔

آٹھویں پوزیشن پر سام سنگ گلیکسی زیڈ ٹرائی فولڈ ، ویوو ایکس 300 پرو نویں اور شیاؤمی پوکو ایکس 7 پرو دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

 Dec 15, 2025 06:31 PM |
رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |
ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 03:36 PM |

متعلقہ

Express News

آئی فونز اور آئی پیڈز کیلئے تازہ ترین اپ ڈیٹس جاری

Express News

نہانا ہوا آسان، جاپانی کمپنی نے ’’انسانی واشنگ مشین‘‘ بنالی

Express News

جاپان: دنیا کی پہلی خودکار مسافر فیری کی رُونمائی

Express News

امریکی اسٹارٹ اپ کی ٹوئٹر کو ری لانچ کرنیکی کوشش!

Express News

دنیا کا پہلا اے آئی فوجی مید ان میں اترنے کو تیار

Express News

گوگل کی اے آئی گلاسز لانچ کرنے کی تیاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو