بگ بیش میں شاہین آفریدی کی مایوس کُن پرفارمنس، امپائر نے بولنگ سے روک دیا 

برسبین ہیٹ کے کپتان نیتھن میک سویینی کو اوور کی آخری دو گیندیں خود کروانی پڑیں

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کے ڈیبیو میچ میں مایوس کن کھیل کا مظاہرہ کیا جس کے باعث انہیں بولنگ سے روک دیا گیا۔

برسبین ہیٹ اور میلبورن رینیگیڈز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں شاہین آفریدی نے 2.4 اوورز میں 43 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔

انکے اوورز میں تین نو بالز اور دو وائیڈز شامل تھیں۔ اگرچہ انہوں نے دوسرے اوور میں تین ڈاٹ بالز سے اچھا آغاز کیا، تاہم اس کے بعد لائن اور لینتھ برقرار نہ رکھ سکے۔

رینیگیڈز کی اننگز کے 18ویں اوور میں شاہین آفریدی نے ٹم سیفرٹ اور اولی پیک کو دو کمر کی اونچائی سے فل ٹاس گیندیں کروائیں جس پر امپائرز نے انہیں  خطرناک اٹیک کے باعث مزید بولنگ سے روک دیا۔

بولنگ سے ہٹائے جانے کے بعد شاہین آفریدی کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ دیکھی گئی جبکہ برسبین ہیٹ کے کپتان نیتھن میک سویینی کو اوور کی آخری دو گیندیں خود کروانی پڑیں۔

رینیگیڈز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز کا بڑا اسکور بنایا۔ ٹم سیفرٹ نے شاندار 102 رنز (56 گیندوں) کی اننگز کھیلی، جبکہ اولی پیک نے 29 گیندوں پر 57 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کے محمد رضوان جو رینیگیڈز کی جانب سے بی بی ایل میں ڈیبیو کر رہے تھے، نمبر تین پر بیٹنگ کرتے ہوئے 10 گیندوں پر 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

 Dec 15, 2025 06:31 PM |
رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |
ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 03:36 PM |

متعلقہ

Express News

ریسلر جان سینا کی ریٹائرمنٹ، الوداعی میچ کے جذباتی اختتام پر مداح افسردہ

Express News

پاکستان کی زینب خان نے 5ویں کیوکوشین ورلڈ کراٹے چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا

Express News

بونڈی بیچ حملہ، مائیکل وان نے بطور عینی شاہد انکشافات کردیے

Express News

انتظار کی گھڑیاں ختم، پی ایس ایل کے آغاز کی حتمی تاریخ سامنے آگئی

Express News

9 سالہ کائنات ابراہیم پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہے، رونق لاکھانی

Express News

اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو