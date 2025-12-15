بجلی کے اسمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں 40 فیصد تک کمی

تین فیز میٹر کی قیمت 45 ہزار سے 25000 ہوگئی، سنگل فیز میٹر کی قیمت میں 7000 روپے کی کمی ہوئی، اویس لغاری

ویب ڈیسک December 15, 2025
اسلام آباد:

وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کے اسمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں 40 فیصد تک کمی آگئی ہے جس سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔

اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے اسمارٹ میٹرز سے ملکی سطح پر 150 ارب روپے کی بچت ہوئی، بروقت اور موثر اقدامات کی بدولت شفافیت اور مسابقتی عمل کو تقویت دینے سے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے نئے اسمارٹ میٹرز کی قیمتیں 40 فیصد تک کم ہوگئیں۔

اویس لغاری نے کہا کہ قیمتیں کم ہونے سے ملکی سطح پر سالانہ 150 ارب روپے کی بچت ہوگی، شفافیت اور انٹرنیشنل مسابقتی عمل کو موثر طریقے سے اپنایا گیا، تین فیز میٹر کی قیمت 45 ہزار روپے سے کم ہو کر 25000 روپے ہوگئی، سنگل فیز میٹر کی قیمت میں 7000 روپے کی کمی ہوئی، بہتر حکمت عملی کی بدولت پاکستان انجینئرنگ کو نسل کے ریگولیشنز میں مثبت تبدیلی آئی۔

انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمپنیوں نے مسابقتی عمل میں بھر پور حصہ لیا اور انہیں درپیش رکاوٹیں ختم ہوگئیں، مسلسل مانیٹرنگ اور اسمارٹ میٹرز کے لیے شفاف اور مسابقتی معیار مقرر کرنے کی بدولت ان میٹرز کی قیمتیں کم ہونے لگی ہیں، 150 ارب روپے کی سالانہ بچت کا تخمینہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے تبدیل دہ  اور خراب میٹرز کی تنصیب کی مدد میں لگایا گیا۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ نئے میٹرز کی مد میں بجلی صارفین کو بھی اربوں روپے کی بچت ہو گی، جس کا براہ راست فائدہ صارفین کو ان کے نئے کنکشن کے ڈیمانڈ نوٹس کے اخراجات میں کمی کی صورت میں ہورہا ہے، اسمارٹ میٹرز کی بدولت غلط میٹر ریڈنگ سے چھٹکارا، بجلی چوری کی فوری نشاندہی ہوگی۔
 
ان کا کہنا تھا کہ پیشگی ادائیگی کی سہولت، اپنے میٹرز کی براہ راست مانیٹرنگ اور بجلی استعمال سے متعلق معلومات، بجلی کی بحالی اوربغیر کسی لائن مین اور دیگر بیشمار فوائد حاصل ہوں گے۔

 
