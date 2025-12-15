میانمار؛ فوج کی قید میں سابق حکمراں آنگ سان سوچی کی جان کو شدید خطرہ

آنگ سان سوچی کو فروری 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد حراست میں لے لیا تھا

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup
میری ماں قید تنہائی میں مر سکتی ہیں، آنگ سان سوچی

میانمار کی فوجی بغاوت میں جبری معزول اور پھر قیدی بنائی گئیں سابق حکمراں اور نوبیل انعام یافتہ سیاست داں آنگ سان سوچی کی حالت تشویشناک ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آنگ سان سوچی کی جمہوری حکومت کو 2021 میں فوجی بغاوت کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔

تب سے 80 سالہ آنگ سان سوچی قید تنہائی میں ہیں اور کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ بیماری کے باعث لاغر و نڈھال ہوچکی ہیں۔

ان کے بیٹے کم آرس نے میڈیا کو بتایا کہ برسوں سے والدہ کے ساتھ براہِ راست رابطہ نہیں ہوسکا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ادھوری بالواسطہ معلومات حاصل ہوجاتی ہیں۔ 

کم آرس نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ماں کی صحت کے حوالے سے خوف زدہ ہوں، اگر قید میں انھیں کچھ ہوگیا تو مجھے بروقت اطلاع بھی نہیں دی جائے گی۔

یاد رہے کہ فوجی حکومت نے گرفتاری کے بعد نوبیل امن انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو کرپشن، اشتعال انگیزی اور انتخابی دھاندلی سمیت متعدد الزامات پر 27 سال قید کی سزا سنائی ہے۔

آنگ سان سوچی جنھوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جمہوریت کے احیا اور بقا کے لیے جدوجہد میں گزاری، ان الزامات کو مسترد کرتی آئی ہیں۔

دوسری جانب ملک کے فوجی حکمراں سینئر جنرل من آنگ ہلینگ کی سربراہی میں قائم ’’جنتا حکومت‘‘ نے نہ صرف آنگ سان سوچی بلکہ دیگر سیاسی رہنماؤں کی رہائی سے صاف انکار کردیا ہے۔

میانمار کی فوجی حکومت دسمبر کے آخر میں انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آنگ سان سوچی سمیت دیگر رہنماؤں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ انھیں قید رکھ کر فوجی آمر اپنی من پسند حکومت لانا چاہتے ہیں۔

آنگ سان سوچی کی پیدائش 19 جون 1945 کو رنگون میں ہوئی تھی وہ میانمار کے قومی ہیرو جنرل آنگ سان کی بیٹی ہیں، جنھوں نے برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد کی تھی۔

آنگ سان سوچی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1988 میں جمہوریت کی تحریک کے دوران سیاست میں فعال ہوئیں اور نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی قیادت سنبھالی۔

فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد کے باعث وہ کئی برس قید اور پھر نظر بند بھی رہیں۔ قید و بند کے باوجود اپنی جدوجہد کو ہمیشہ پُرامن رکھا۔

عالمی سطح پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے آنگ سان سوچی کو 1991 میں عدم تشدد کے ذریعے جمہوریت کے لیے جدوجہد پر نوبیل امن انعام سے نوازا گیا تھا۔

وہ اپنی جماعت کی 2016 سے 2021 تک کے دور حکومت میں میانمار کی ڈی فیکٹو سربراہِ حکومت رہی ہیں تاہم فروری 2021 میں فوج نے بغاوت کر کے حکومت کا دھڑن تختہ کیا اور خود حکمراں بن گئے۔

جس کے بعد نہ صرف حکمراں جماعت کی پوری لیڈرشپ بلکہ کارکنان تک کو حراست میں لیا گیا، ماورائے عدالت قتل ہوئے اور متعدد کو پھانسی بھی دی گئی۔

میانمار میں رخائن سمیت متعدد علاقوں میں فوجی حکومت کے خلاف علیحدگی پسندوں نے مسلح جدوجہد بھی شروع کر رکھی ہے۔ جھڑپوں والا درجنوں معصوم افراد بھی مارے گئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |
ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 03:36 PM |
اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

 Dec 15, 2025 02:53 PM |

متعلقہ

Express News

سڈنی حملے کے پس پردہ منظم سازش بے نقاب، پاکستان دشمن پروپیگنڈا جھوٹا نکلا

Express News

سڈنی حملہ دہشت گردی ہے جس میں صرف یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا، آسٹریلوی وزیراعظم

Express News

سڈنی بیچ حملہ، مسلح شخص کو دبوچ کر قابو کرنے والے مسلم ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی

Express News

آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی

Express News

آسٹریلیا: نہتے شہری نے سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنے والے دہشتگرد کی گن چھین لی، ویڈیووائرل

Express News

سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا، کمبوڈیا کا تھائی لینڈ سے ہر قسم کی آمد و رفت بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو