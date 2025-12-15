کراچی کا پانی چوری کرکے ہمیں ہی بیچا جارہا ہے جس میں بڑے لوگ ملوث ہیں، مصطفی کمال

کراچی میں پانی نہیں ہے تو ٹینکر مافیا کیا افغانستان سے پانی لارہا ہے؟ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کیا جا رہا ہے جس میں بڑے لوگ ملوث ہیں، کراچی میں پانی کی قلت ہے تو ٹینکر مافیا کیا افغانستان سے پانی بھر کر لاتا ہے؟ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ۔

کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے کے متعدد مسائل تھے جن میں سے کئی حل کرلیے گئے، ماضی میں کیے گئے ترقیاتی کام کسی مطالبے پر نہیں کیے گئے تھے، بطور میئر 5 سال میں 30 ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کروائے، کوئی ایک روپے کی کرپشن ثابت کرکے دکھا دے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے چھ ماہ ہوئے ہیں وفاقی وزیر صحت بنے ہوئے، وزارت سنبھالنے کے بعد متعدد نئے تجربات اور چیلنجز درپیش تھے، میرے مئیرشپ کے دور کی جو تعریف ہورہی ہیں وہ سارے کام کسی مطالبے پر نہیں ہوئے تھے، عوام تاجر رات کو سوتے تھے اور مصطفیٰ کمال شہر کی کسی سڑک پر جاگ رہا ہوتا تھا یہ میری ڈیوٹی تھی میرا کام تھا۔

انہوں نے کہا کہ مجھے 15 سال ہوگئے ہیں اس عہدے کو چھوڑے ہوئے، 30 ہزار کروڑ اس شہر پر خرچ کیے دشمن بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا، لوگ کہتے ہیں کام تو کیا کچھ پیسے بنائے ہوں گے، اپنے بچوں کو ایک نوالہ حرام کا نہیں کھلایا، اٹھارہ ٹاؤن تھے میرے ادوار میں کیا ایک شادی ہال ہر ٹاؤن میں نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا ہر ایک ٹاؤن میں ایک  پیٹرول پمپ بنانا میرے لیے کوئی مشکل تھا؟ ہمارے ڈی این اے میں صرف اور صرف کام ہے۔

مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرے دور میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک تھا، آج کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، آئی ایم ایف معاشی بدحالی کی دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے، دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ، پاکستان کی دو آپریشنل بندرگاہیں کراچی میں ہیں، جو ایشیاء کا دروازہ ہیں لیکن کراچی میں 90 فیصد آبادی پانی خریدنے پر مجبور ہے۔

انہوں نے کہا کہ نلکوں میں پانی نہیں ہے تو واٹر ٹینکر کیا افغانستان سے پانی لارہا ہے؟  ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کیا جا رہا ہے جس میں بڑے لوگ ملوث ہیں، کراچی کو ٹھیک کرنے کا سبھی کہتے ہیں، لیکن کب کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |
ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 03:36 PM |
اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

 Dec 15, 2025 02:53 PM |

متعلقہ

Express News

پی آئی اے کی ٹورنٹو میں عملے کی گمشدگی کی خبروں کی تردید

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے بیان پر وفاقی وزیر کا سخت ردعمل

Express News

پاکستان کا سڈنی حملے پر اظہار افسوس، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، وزیراعظم

Express News

کراچی؛ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گٹکا ماوا فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 40 دنوں میں 98 ملزمان گرفتار

Express News

ڈاکٹر وردہ قتل کیس، مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا جنون ایک اور جان نگل گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو