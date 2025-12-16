پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور میزبان فضا علی نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ندا یاسر کی طرف سے دئیے گئے ایک متنازعہ بیان پر کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس نے آن لائن بحث کو نیا رخ دے دیا ہے۔
یہ تنازعہ اُس وقت شروع ہوا جب مشہور مارننگ شو کی میزبان ندا یاسر نے اپنے پروگرام میں فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز کے بارے میں کہا کہ بعض رائیڈرز جان بوجھ کر کھلے پیسے ساتھ نہیں رکھتے تاکہ صارفین اُنہیں اضافی رقم ٹپ) دیں۔
ندا یاسر کے اس بیان کو بہت سے لوگوں نے حساس اور محنت کشوں کی بے عزتی کے طور پر لیا، کیونکہ ڈیلیوری رائیڈرز پاکستان میں شدید موسم، رش اور کم اجرت کے باوجود اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔
فضا علی نے ندا یاسر کے اس رویّے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ رائیڈرز محض وقت پر کھانا پہنچانے والے کارکن نہیں ہیں، بلکہ وہ گھر والے باپ، بیٹے اور محنت کش انسان ہیں جو مشکل حالات میں اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اُنہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ احترام، ہمدردی اور شائستگی کا سلوک ایسے افراد کے ساتھ ہونا چاہیے جنہیں ہم روزانہ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
فضا علی کے مطابق رائیڈرز کا کام خطرناک ٹریفک، سخت موسم اور طویل گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور بنیادی احترام ان کا حق ہے۔
فضا علی کے جذباتی بیان نے عوامی سطح پر بھی زبردست حمایت حاصل کی، جہاں سوشل میڈیا صارفین نے اُن کی باتوں کو سراہا اور اس بحث میں حصہ لیا کہ معاشرے میں ہر انسان کی عزّت اور وقار کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ بڑا قدم ہے جب کوئی مشہور شخصیت عام کارکنوں کے حق میں کھڑی ہوتی ہے اور اُن کی مشکلات کو نمایاں کرتی ہے۔
دوسری طرف، ندا یاسر نے بھی اس بحث کے بعد معافی کا اظہار کیا اور کہا کہ اُن کے الفاظ کا مقصد کسی پوری کمیونٹی کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی ذاتی تجربے کی بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اُن کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ معذرت خواہ ہیں اور اُن کا مقصد بے ادبی یا کسی کی توہین نہیں تھا۔
اسی کے ساتھ فضا علی کے خلاف ندا یاسر کے شوہر یاسر نواز بھی سامنے آگئے، جنہوں نے فضا علی سے درخواست کی کہ وہ ندا یاسر کو مزید نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ معاملہ ان کی ’’معصوم بیوی‘‘ کو غیر ضروری بحث میں مبتلا کر رہا ہے۔
یہ مسئلہ اب تک سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، جہاں شوبز شخصیات، عوامی کارکنان اور صارفین اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ ندا یاسر کے موقف کی حمایت میں، جبکہ بہت سے لوگ فضا علی کے بیان کو احترام، انسانی وقار اور سماجی ہمدردی کے تناظر میں درست قرار دے رہے ہیں۔
فضا علی کا موقف واضح ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گی اور لوگوں کو بتائیں گی کہ احترام اور ہمدردی صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل بھی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہو یا عوامی گفتگو۔