ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا جنون ایک اور جان نگل گیا

سیکیورٹی گارڈ کی بنائی گئی مبینہ ٹک ٹاک ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے

اسٹاف رپورٹر December 14, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

ملیر گلشنِ حدید میں مبینہ طور پر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے دوران ایک سیکیورٹی گارڈ  جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے سیکیورٹی گارڈ کی شناخت 35 سالہ نواز ولد حق نواز کے نام سے ہوئی ہے۔ ترجمان کراچی پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نواز مبینہ طور پر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا، اسی دوران اپنے اسلحے کا فائر لگنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

 واقعے کے بعد سیکیورٹی گارڈ کی بنائی گئی مبینہ ٹک ٹاک ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے جس میں اسے بڑے اسلحے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔

 ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ اسلحہ لوڈ کرنے کے بعد اسے گردن پر رکھتا ہے گردن پر رکھتے ہی اسلحے سے گولی چلتی ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے جو کہ مبینہ ٹک ٹاک ویڈیو میں مزید گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آتے رہی ہیں۔ 

ایس ایچ او تھانہ اسٹیل ٹاؤن اسلم کے مطابق یہ بات تاحال واضح نہیں ہو سکی کہ سیکیورٹی گارڈ نے باقاعدہ خودکشی کی یا ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے حادثاتی طور پر فائر چل گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے جبکہ سیکیورٹی گارڈ کی لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات کے بعد ہی واقعے کی اصل وجوہات سامنے آسکیں گی۔
