ریسلر جان سینا کی ریٹائرمنٹ، الوداعی میچ کے جذباتی اختتام پر مداح افسردہ

آخری میچ میں جان سینا کو مخالف ریسلر نے شکست دی

ویب ڈیسک December 14, 2025
بین الاقوامی شہرت یافتہ ریسلر جان سینا نے اپنے ریسلنگ کے کیریئر کو الوداع کہہ دیا۔

تفصیلات کے مطابق معروف ریسلر جان سینا نے طویل اور یادگار کیریئر کے بعد ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ (ڈبلیو ڈبلیو ای) سے ریٹائرمنٹ لے لی۔

اپنے آخری میچ میں جان سینا فتح حاصل نہیں کرسکے اور انہیں گنٹر کے ہاتھوں شکست کا سامنا رہا۔ 

کبھی نہ ہار ماننے والے جان سینا کو اپنے الوادعی میچ میں ٹیپ آؤٹ ہونا پڑا اور یوں اُن کے کیریئر کا جذباتی اختتام ہوا۔

انہوں نے اپنے مشہور گانے کے ساتھ رنگ میں انٹری دی تو حریف ریسلر گنٹر پہلے موجود تھے جو اسٹیج پر آتے ہی حملہ آور ہوئے جس پر جان سینا نے اپنے مخصوص اسٹائل سے انہیں جواب بھی دیا تاہم مخالف ریسلر نے صورت حال کو اپنے حق میں کرلیا۔

جان سینا میچ میں فتح نہ ملنے کے بعد اسٹیج پر چڑھے اور اپنے سارے بینڈز اتار کر اسٹیج پر رکھے جبکہ بوجھل قدموں سے واپس گئے، جس پر اُن کے مداح بھی اپ سیٹ نظر آئے۔

جان سینا نے 2001 میں ریسلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کے دوران وہ 17 بار ورلڈ چیمپئن بھی بنے۔
