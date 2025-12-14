بین الاقوامی شہرت یافتہ ریسلر جان سینا نے اپنے ریسلنگ کے کیریئر کو الوداع کہہ دیا۔
تفصیلات کے مطابق معروف ریسلر جان سینا نے طویل اور یادگار کیریئر کے بعد ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ (ڈبلیو ڈبلیو ای) سے ریٹائرمنٹ لے لی۔
اپنے آخری میچ میں جان سینا فتح حاصل نہیں کرسکے اور انہیں گنٹر کے ہاتھوں شکست کا سامنا رہا۔
کبھی نہ ہار ماننے والے جان سینا کو اپنے الوادعی میچ میں ٹیپ آؤٹ ہونا پڑا اور یوں اُن کے کیریئر کا جذباتی اختتام ہوا۔
انہوں نے اپنے مشہور گانے کے ساتھ رنگ میں انٹری دی تو حریف ریسلر گنٹر پہلے موجود تھے جو اسٹیج پر آتے ہی حملہ آور ہوئے جس پر جان سینا نے اپنے مخصوص اسٹائل سے انہیں جواب بھی دیا تاہم مخالف ریسلر نے صورت حال کو اپنے حق میں کرلیا۔
جان سینا میچ میں فتح نہ ملنے کے بعد اسٹیج پر چڑھے اور اپنے سارے بینڈز اتار کر اسٹیج پر رکھے جبکہ بوجھل قدموں سے واپس گئے، جس پر اُن کے مداح بھی اپ سیٹ نظر آئے۔
جان سینا نے 2001 میں ریسلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کے دوران وہ 17 بار ورلڈ چیمپئن بھی بنے۔