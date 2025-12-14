لاہور:
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے لیے پلان بناتا تھا، دونوں ایک پیج پر تھے۔
شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران کان کے ہر جرم میں فیض حمید کا بہت رول تھا۔
انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے ساتھ جو بھی شریک جرم رہا قانون کے کٹہرے میں آئے گا، فیض حمید کے بعد 9مئی کے واقعات کے بانی پی ٹی کے خلاف بھی کیس چلیں گے۔
رانا تنویر حسین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور اسکی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاست انڈیا اور یہودی ایجنڈے پر ہے۔
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مشن ہے اداروں پاکستان کو کمزور و بدنام کیا جائے۔