جنرل فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کے نظام پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، چیئرمین سینیٹ

ویب ڈیسک December 14, 2025
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کے نظام پر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔

انہوں نے مظفر گڑھ میں سابق ایم این اے مہر ارشاد احمد سیال کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئےکہا کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کو سزا دینے کا نظام نہیں ہے تاہم یہ تصور غلط ثابت ہوا۔

انہوں نے کہا کہ جیلیں ہم نے بھی خوش اسلوبی سے کاٹی ہیں۔جنوبی پنجاب کی ترقی و خوشحالی کےلئے اپنی تمام کوششیں اب بھی جاری رکھیں گے۔

سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب اور مظفر گڑھ کی ترقی کےلئے کئی منصوبے شروع کئے ،ترکیہ کی مدد سے ہم نے طیب اردوان ہسپتال اور ہیڈ محمد والا پل بنوایا۔

ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ اسے صوبہ بنایا جائے اور یہی بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہی ہے کہ جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ صوبے بننے چاہئیں۔

یہ اب موجودہ حکومت کی صوابدید ہے کہ وہ کس علاقے میں کتنا ترقیاتی فنڈ یا منصوبے لاتی ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات میں ہوتا ہے،حکومت کو گڈز ٹرانسپورٹرز سے مذاکرات ضرور کرنے چاہئیں تاکہ ان کے بھی تحفظات کو دور کیا جا سکے۔
