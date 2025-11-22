تاخیر، نقائص اور سیاسی دباؤ پر مشتمل تیجس طیارے کی کہانی

اس حادثے نے لڑاکا جیٹ کی آپریشنل تیاری، حفاظتی معیارات اور دیرینہ تکنیکی دشواریوں کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا

خالد محمود November 22, 2025
بھارت کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (HAL) اور ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (DRDO) کے تیار کردہ ہلکے وزن والے، دیسی جنگی طیارے تیجس کے حادثے نے لڑاکا جیٹ کی آپریشنل تیاری، حفاظتی معیارات اور دیرینہ تکنیکی دشواریوں کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ اس طیارے کی کہانی تاخیر، نقائص اور سیاسی دباؤ  پر پھیلی ہوئی ہے۔

 یہ حادثہ، جو دبئی ایئر شو میں عوامی ایروبیٹک ڈسپلے کے دوران پیش آیا، نے ہوا بازی کے ماہرین اور فوجی تجزیہ کاروں کو نظامی ناکامیوں کے سلسلے پر غور کرنے پر مجبور کردیا جس نے تیجس پروگرام کو کئی دہائیوں سے دوچار کر رکھا ہے۔

اگرچہ صحیح وجہ ابھی تک زیرِ تفتیش ہے تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ تکنیکی خرابیوں، ترقی میں نظاماتی مسائل اور آپریشنل دباؤ نے حادثے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تیجس پروگرام، جس کا مقصد ہندوستان کی خود انحصاری کی علامت بننا تھا، اس کے بجائے یہ ایک کیس سٹڈی بن گیا ہے کہ کس طرح بار بار تکنیکی ناکامیاں، سیاسی دباؤ اور انتظامی ناکامیاں تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔

بھارتی خود انحصاری کے تصور کو دھچکا لگا ہے۔  بھارت کے ’’ آتم نربھرتا بھارت‘‘ (خود پر انحصار کرنے والا بھارت) اور "میک ان انڈیا" اقدامات کے ایک حصے کے طور پر تیجس قومی فخر کی علامت بن گئی ہے۔  بھارتی فضائیہ نے مستقل طور پر اس کی رینج، کارکردگی اور مینٹیننس پر تحفظات ظاہر کیے تھے۔

ذرائع کے مطابق تکنیکی خامیوں کے باوجود طیارے کو دبئی ایئر شو بھیجنے کا فیصلہ سیاسی دباؤ اور بیانیہ سازی کے تحت کیا گیا تاکہ بھارت دنیا کے سامنے اپنی فوجی نشاۃ ثانیہ پیش کرسکے ۔ لیکن نتیجہ اس کے برعکس مکمل تباہی کے صورت میں نکلا۔ 

تیجس پروگرام، جو 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، کو ہندوستان کا پرچم بردار مقامی لڑاکا قرار دیا گیا، جو جنگی ہوا بازی میں ملک کی خود انحصاری کی علامت ہے۔ تاہم تقریباً چار دہائیوں کی ترقی تاخیر اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ طیارہ صرف پچھلی دہائی میں کام کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور اس وقت بھی یہ مسائل سے دوچار ہے۔

ہوابازی اور ایروناٹکس کے ماہرین کے مطابق تیجس کے انجن کے ساتھ جاری مسائل خریداری اور سپلائی چین کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طیارے کی ٹائم لائن 40 سالوں پر محیط ہے۔ یہ ٹائم لائن غیر مستحکم ڈیزائن کی ضروریات، تکنیکی خلا اور ہوائی جہاز کے لیے حتمی ترتیب کو منجمد کرنے میں ناکامی سے دوچار ہے۔

 کئی سالوں میں، HAL کو کوالٹی کنٹرول کے بار بار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے تیجس کے بیڑے کی حفاظت اور بھروسے سے سمجھوتہ کیا ہے۔ بھاری سرمایہ کاری کے باوجود HAL کی پیداواری صلاحیت IAF کے اندر تیجس طیاروں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔

 سیال کے لیک ہونے، پینل کی غلط ترتیب، مہروں پر وقت سے پہلے پہننے اور زمینی مسائل کی رپورٹوں نے تیجس کے بیڑے کو پریشان کر رکھا ہے۔ کوالٹی کنٹرول میں آٹومیشن کی کمی نے پیداوار کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔
