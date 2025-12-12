افغانستان: عالمی دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر

یہ کہنا شائد غلط نہیں ہوگا کہ اگر افغان طالبان کو پاکستان کی اعانت حاصل نہ ہوتی تو طالبان کبھی افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے ۔
افغان طالبان دوسری بار افغانستان کے اقتدار پر قابض ہُوئے ہیں اور یہ قبضہ دونوں بار ہی پاکستان کی مدد اور توسط سے ہُوا ہے۔ افغانستان میں شروع ہُوئے نام نہاد جہادِ افغانستان میں جب پاکستان کی ایک غیر نمایندہ اور شخصی حکومت نے جی جان سے پاکستان کو جھونک دیا تھا اور افغان مہاجرین کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیاتھا، تب بھی پاکستان میں اُٹھنے والی چند دانشمند آوازیں خبردار کررہی تھیں کہ یہ جہاد نہیں، فساد ہے ۔
مگر یہ آوازیں طاقتوروں اور فیصلہ سازوں کی طاقت کے سامنے دَب کررہ گئیں۔ نام نہاد جہادِ افغانستان میں پاکستان کے جملہ وسائل جھونکنے والے ہمارے سابقہ سویلین اور غیر سویلین حکمرانوں کے سامنے یقیناً کچھ ذاتی اور ملکی مفاد بھی ہوں گے ۔ اِسی لیے تو بعض عاقبت نااندیشوں نے افغانستان کو پاکستان کے لیے تزویراتی گہرائی (Strategic Depth) بھی قرار دیا تھا۔
اِس نام نہاد ’’ تزویراتی گہرائی‘‘ کے موہوم سے حصول کے لیے پاکستان کے فیصلہ سازوں اور طاقتوروں کی ایما پر افغانستان کے جنگجو گروہوں کے کئی قائدین کو برسہا برس تک پاکستان میں خاندانوں سمیت تحفظ فراہم کیا ۔ اُنہیں متنوع اور مسلسل امداد فراہم کی جاتی رہی ۔یہاں تک کہ آج کی ساری (پاکستان دشمن) افغان طالبان قیادت پاکستان کی مفت روٹیاں کھا کر اور پاکستان کے مدارس سے مفت تعلیم حاصل کرکے جوان ہُوئی ۔
برسوں کی ریاضت اور برسوں پر مشتمل اربوں ڈالر کی اِس سرمایہ کاری کا نتیجہ مگر صفر نکلا ہے: ارضِ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے مطلقاً خونریز! احسان فراموش اور محسن کش افغان طالبان پر کی گئی پاکستان کی گذشتہ 40برسوں کی محنت کھوکھاتے میں چلی گئی : بالکل اکارت !!یہاں تک کہ آج پاکستان کے وزیر دفاع ، خواجہ محمد آصف ، کو اقرار اور اعتراف کرنا پڑرہا ہے کہ ’’افغان طالبان کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہُوئی ہے ۔‘‘ اور یہ مبینہ غلطی اب پاکستان، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی قوم کے گلے پڑ چکی ہے ۔
کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب احسان فراموش افغان طالبان کے زیر سرپرستی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے خونخوار دہشت گردافغانستان سے نظریاتی و اسلحی ہتھیاروں سے لَیس ہو کر سر زمینِ پاکستان اور اہلِ پاکستان پر حملہ آور نہیں ہوتے ۔ ہماری مغربی سرحدوں پر افغان طالبان کے حملوں میں آئے روز ہمارے معصوم شہری اور ہماری افواج کے شیر دل جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں۔
شہادتوں کا شمار اور حساب کسی گنتی میں نہیں رہا۔ دہشت گرد افغان طالبان کے ہاتھوں ہمارے سیکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ہمارا ہر شہری استفسار کررہا ہے : پاکستانی کب تک نام نہاد جہادِ افغانستان کی قیمت ادا کرتے رہیں گے؟ ہمارے باخبرDGISPRکی نقاب کشا پریس کانفرنسیں جہاں ہمارے شہدا کی ہوشربا تعداد بتا رہی ہیں ، وہیں یہ انکشافات بھی سامنے لائے جارہے ہیں کہ پاکستان دشمن ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ہزاروں دہشت گرد بھی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے ۔
لالچی ، احسان فراموش اور محسن کش افغان طالبان نے اب پاکستان کے ازلی دشمن ، بھارت، سے بھی یارانہ گانٹھ لیا ہے ۔ اِسی یارانے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ مئی میں پاکستان سے عبرتناک جنگی شکست کھانے کے بعد بھارت نے افغان طالبان کو ، نومبر2025 میں، پاکستان کے خلاف بھی باقاعدہ ششکارا۔ پاکستان نے مگر اِس محاذ پر بھی افغان طالبان کو خاک چٹوا دی ۔ اور اگر قطر فوری طور پر بیچ بچاؤ نہ کرواتا تو شائد اب تک افغان طالبان کی کمر توڑی جا چکی ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور طالبان کے افغانستان کی دہشت گردیاںچہار سُو پھیل چکی ہیں۔ افغان طالبان کا کوئی بھی ہمسایہ ملک طالبان کی شر انگیزیوں اور شراروں سے محفوظ اور مامون نہیں ہے ۔
پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران ، تاجکستان ، چین اور امریکا تک افغان طالبان کے مہلک شرارے پہنچ رہے ہیں۔ ہر ملک اور ہر عالمی ادارہ شدت سے محسوس کررہا ہے کہ افغان طالبان کا وجود عالمی امن اور عالمی معیشت کے لیے بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے ۔ کہنا پڑے گا کہ افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان در حقیقت ایک کوڑھ بن چکا ہے ۔ شائد اِسی لیے امریکا کے ممتاز ترین تھنک ٹینک اور تحقیقاتی ادارے ’’یوریشیا ریویو‘‘(Eurasia Review) نے یکم دسمبر 2025 کو ایک خصوصی رپورٹ شائع کی ہے۔
اِس رپورٹ کا عنوان ہے:Afghanistan,s Alarming Resurgence As A Global Terror Hub Under Taliban Rule۔ یہ رپورٹ چشم کشا ہی نہیں، بلکہ عالمی فیصلہ سازوں کے لیے انتباہ بھی ہے کہ اگر افغان طالبان اور ان کے زیر نگرانی پنپنے والے دہشت گردوں اور خوارج کی ناک میں نکیل نہ ڈالی گئی تو عالمی دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر بننے والا افغان طالبان کا افغانستان دُنیا کو جلا ڈالے گا۔رپورٹ میں کھلے الفاظ کے ساتھ آج کے افغانستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گرد سرگرمیوں اور دہشت گردوں کو دنیا بھر کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا ہے۔
’’یوریشیا ریویو‘‘ رپورٹ کے مطابق:’’طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان تیزی سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں اور ہلاکت خیز گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کے افغانستان میں پھلنے پھولنے والے بھاری اور ناقابلِ تردید شواہد عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔افغانستان میں داعش خراسان، القاعدہ، مشرقی ترکستان کے عسکریت پسندوں سمیت وسطی ایشیائی دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ سب دہشت گرد گروہ بھرتی، فنڈنگ، پروپیگنڈا اور سرحد پار حملوں کی پُر خطر منصوبہ بندیوں میں ملوث ہیں۔ چند دن قبل تاجکستان میں پانچ چینی انجینئرز پر ہونے والا ڈرون حملہ اس بڑھتے ہوئے سرحد پار(افغانستان) خطرے کی تازہ ترین اور واضح مثال ہے۔امریکی شہر واشنگٹن ڈی سی میں دو نیشنل گارڈز پر قاتلانہ حملے میں بھی ایک افغان باشندے کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے مبینہ طور پر دہشت گرد نیٹ ورکس سے روابط تھے۔‘‘
یوریشیا ریویو نے زور دیتے ہُوئے لکھا ہے :’’ افغان طالبان کے افغانستان سے تیار دہشت گردی جو پہلے صرف پاکستان کو نشانہ بناتی تھی، اب پوری دنیا کی جانب بڑھ اور پھیل رہی ہے۔اقوامِ متحدہ اور عالمی ایجنسیاں بھی افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے دوبارہ سر اُٹھانے اور روز بروز مضبوطی پر مسلسل خبردار کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر:ڈنمارک کی نمایندہ کے مطابق تقریباً 6 ہزار ٹی ٹی پی دہشت گرد آج کے افغانستان میں موجود ہیں جنھیں طالبان رجیم کی مکمل مدد حاصل ہے۔افغانستان میں افغان طالبان کے کارن آج افغانستان میں مختلف النوع بین الاقوامی دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 13 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔
مگر طالبان حکومت نہ تو دہشت گردوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہی نیت۔‘‘یوریشیا ریویو نے خبردار کرتے ہُوئے یہ بھی لکھا ہے:’’آج طالبان کا افغانستان عالمی شدت پسند گروہوں اور دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، بھرتی مرکز اور لانچنگ پَیڈ بن چکا ہے۔ اگر عالمی اور علاقائی قوتوں نے فوری اور واضح حکمت ِعملی نہ اپنائی تو نہ صرف پاکستان، وسطی ایشیائی ممالک اور علاقائی ریاستیں، بلکہ امریکا، یورپ اور خلیجی ممالک بھی افغان طالبان کی دہشت گردی کی نئی لہر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔پاکستان کئی برسوں سے افغان سرزمین سے اُٹھنے والی دہشتگردی کا سب سے بڑا ہدف بنتا آیا ہے اور اس حوالے سے متعدد بار ناقابلِ تردید شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکا ہے‘‘۔
پاکستان کی جانب سے افغان طالبان اور طالبان کے افغانستان میں دہشت گردیوں کے متعدد اور ناقابلِ تردید شواہد عالمی برادری کے سامنے اور عالمی فورموں میں پیش کیے جانے کے باوجود افغان طالبان کے خلاف کوئی موثر اور متحدہ کارروائی بروئے کار نہیں لائی جا رہی ۔ اور اب نیویارک کے معروف تھنک ٹینک ’’یوریشیا ریویو‘‘ نے مذکورہ بالا رپورٹ شائع کی ہے ۔
عالمی برادری کی آنکھیں اب ہی کھل جانی چاہئیں ۔اور اگر اب بھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کی بدمعاشیوں کے خلاف دُنیا کی آنکھیں نہ کھلیں تو شدید خدشات ہیں کہ کوئی دوسرا نائن الیون پھر نہ ہو جائے ۔پہلا ہلاکت خیز نائن الیون بھی تو مُلّا عمر کے پہلے طالبان دَور میں ہُوا تھا۔’’یوریشیا ریویو‘‘ نے3دسمبر2025 کی دوسری اشاعت میں بھی واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ افغان طالبان اپنے نظریاتی تعصبات ، انتظامی نااہلیوں اورباطنی گروہی تضادات و تصادموں کے باعث مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے ۔