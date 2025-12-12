پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس کار کی کامیاب ٹیسٹ ڈرائیو

این ای ڈی یونیورسٹی کے انجینئرز آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے ذریعے تجربہ کیا

صفدر رضوی December 12, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈٹیکنالوجی کے انجینئرز نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے ذریعے پاکستان کی پہلی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی کار کی ٹیسٹ ڈرائیوو کا کامیاب تجربہ کرلیا ہے۔

ٹیسٹ ڈرائیوو سے ڈرائیور لیس کار این ای ڈی کی سڑک پر رواں دواں ہے جس نے سب کو حیران کردیا ہے۔ 

ڈرائیور لیس کار کی تیاری ایک سال قبل شروع ہوئی تھی اور اس پر کام این ای ڈی یونیورسٹی کے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبہ کمپیوٹر انفارمیشن سائنس میں شروع ہوا تھا اب یہ خودکار یا اے آئی ڈرائیونگ کار این ای ڈی کی سڑکوں پر رواں دواں ہے۔ 

چین سے درآمد شدہ الیکٹرونک وہیکل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ربوٹیکس، میپنگ اورسینسر/ویڑن اوع اے آئی الگورتھم کی مدد سے اسے ڈرائیور لیس بنایا گیا ہے۔ 

ڈرائیور لیس کار تیار کرنے والے انجینئرز کی ٹیم کے سربراہ اور نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد خرم نے دوران ڈرائیونگ ’’ایکسپریس‘‘ کو بتایا کہ ہم ایک سال سے اس منصوبے پر کام کررہے تھے، ہم نے اسے پروجیکٹ کو اب میچیورٹی تک پہنچا دیا ہے۔ 

اس وقت ہم کار کے ٹرائلز بھی کررہے ہیں، روڈ ڈرائیوو بھی کررہے ہیں، ہم نے ریڈار ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر ویژن کے ساتھ اسے آگے بڑھایا ہے، اسٹیئرنگ کنٹرول کے بعد اب ہم آبجیکٹ ڈیٹیکشن، لین ریکگنیشن، اسپیڈ لیمٹ ڈیٹکشن اور سگنل لائٹ ریکگنیشن پر بھی کام  شروع کرچکے ہیں جس سے کار ایک مکمل Autonomous driving پر آجائے گی۔ 

واضح رہے کہ فی الحال گاڑی کی اسپیڈ الگورتھم میں 15 سے 20 رکھی گئی ہے آٹونومس ڈرائیونگ میں ٹرننگ موڈ اور سامنے سے آنے والے کسی بھی ٹریفک کی judgment موجود ہے۔ 

اے آئی بیس ڈرائیور لیس کار بنانے والی انجینئرز کی ٹیم کے ایک رکن انضمام خان نے ایکسپریس کو بتایا کہ دنیا کی ان چند گاڑیوں میں سے ایک یے جو  پاکستان کےuncontrolled urban environmentکا سامنا کررہی ہے، ہماری سینسر ٹیکنالوجی بہت اسٹرونگ ہے۔ 

واضح رہے کہ یہ منصوبہ این ای ڈی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی کے دور میں شروع ہوا تھا جو موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد کے دور کے آغاز میں ہی ایک سنگ میل عبور کرچکا ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

